(Mención a Frigerio) La UCR se mostró activa en el interior y ratificó su apuesta por ampliar a Juntos por el Cambio

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen inmersos en una interna feroz por el rumbo de la gestión, las principales figuras de la UCR, uno de los socios mayoritarios de Juntos por el Cambio, buscaron hoy enviar señales de unidad y hacer una demostración de fuerza en distintos puntos del interior del país.

El médico Facundo Manes, uno de los referentes del radicalismo que aspiran a competir por la sucesión de Alberto Fernández en 2023, viajó a Córdoba participar de un encuentro del Movimiento Reformista, que reunió en esa provincia a rectores, decanos, funcionarios, especialistas, académicos e integrantes de la Franja Morada y del socialismo con el objetivo de debatir acerca de la educación, el conocimiento y nuevas condiciones para el desarrollo del país.

En la Universidad Nacional de Córdoba, Manes se mostró junto a Alfredo Cornejo, Mario Negri y Karina Banfi, autoridades parlamentarias de la UCR y de Juntos por el Cambio en el Congreso; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, uno de los dirigentes que el médico pretende incorporar a la coalición opositora, y la líder de GEN, Margarita Stolbizer, aliada del neurólogo en las legislativas pasadas. También participó del cónclave el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, uno de los principales armadores de Manes, y la exdiputada Brenda Austin.

Cerca del médico se entusiasmaron con la recepción que tuvo Manes en Córdoba. “Es una demostración del apoyo del mundo académico al proyecto de Facundo”, dijeron. La presencia de Javkin y Stolbizer, dicen fuentes del entorno de Manes, es una señal de que el diputado aspira a emerger como el referente de un espacio amplio que exceda al radicalismo e integre a sectores del peronismo o el progresismo. Está convencido de que la Argentina necesita “salir de la grieta” y construir un “proyecto común”, para detener el deterioro económico y social.

Durante su discurso, Manes insistió en que “la educación debe ser una prioridad” para el país y abogó por una reforma universitaria. A la vez sostuvo que “la Argentina que viene es federal”.

“En este espacio aprendemos que la libertad humana es siempre colectiva e inclusiva, nunca aislada o excluyente, como nos quieren hacer creer algunos oportunistas”, sostuvo Manes, en una clara alusión a Javier Milei (La Libertad Avanza).

Luego, dijo que “es imprescindible” que la sociedad “rescate los principios de la rebelión de la Universidad de Córdoba para detener los fanatismos que crecen en nuestro país”. “Lo que pasó aquí no fue una simple transformación, fue una revolución. Una verdadera revolución del conocimiento. Y esta revolución empezó en el corazón de este país, que es hoy un ejemplo para la Argentina que viene: una Argentina verdaderamente federal”, completó el neurocientífico, quien intensificó durante la última semana sus recorridas por el conurbano. Estuvo en Merlo, Morón, Avellaneda y La Matanza.

Según Manes, la educación “es el arma más poderosa” que tiene el país para no resignarse “a la pobreza, no resignarnos a la corrupción y a la falta de oportunidades”. “Hoy, necesitamos una nueva reforma universitaria, debemos poner a la universidad como centro y motor del proyecto de Nación que necesita la Argentina. Debemos generar e implementar mecanismos modernos, de vanguardia, que potencien su influencia. Esa es nuestra misión, esa es la misión de nuestra patria. No porque sea fácil sino porque es imprescindible”.

Durante la jornada, Manes compartió una reunión con el foro de intendentes radicales de la provincia para debatir sobre el “desarrollo productivo que necesita el país para encaminarse a la modernidad”. Lo invitó el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso.



Por su parte, el titular de la UCR, Gerardo Morales, otro de los referentes radicales con aspiraciones presidenciales, almorzó en Jujuy junto a diputado Emilio Monzó, un articulador en Juntos por el Cambio que coquetea con la idea de ser candidato a gobernador en Buenos Aires, y Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate. Luego, fueron a ver juntos el partido entre el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, y Escocia.

Apoyo de Lousteau a Frigerio

Si bien está lanzado en la disputa por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau no interrumpió sus viajes al interior del país, sobre todo, a los distritos donde busca impulsar a referentes de Evolución Radical como candidatos a gobernador.



Entre Ríos es una excepción en el mapa de Lousteau. Es que allí el senador nacional apalanca la postulación del exministro del Interior Rogelio Frigerio, quien ganó por amplio margen las legislativas pasadas en ese distrito.

Lousteau viajó hoy a la ciudad La Paz para encabezar un encuentro de Evolución Entre Ríos e inaugurar un monumento en homenaje al expresidente Raúl Alfonsín junto a intendente local Bruno Sarubi. De la reunión también participó Frigerio, quien intercambio elogios con el senador.



“Evolución está trabajando para renovar el radicalismo y Juntos por el Cambio”, dijo Lousteau.



El senador reiteró que su fuerza “está integrada por dirigentes jóvenes, que sueñan con un país diferente”. Que tienen otra cabeza y cuentan con la experiencia, la vocación, la capacidad de gestión y la voluntad para transformar el Estado y cambiar las cosas de verdad”, subrayó.

Por su parte, Frigerio destacó “el trabajo territorial del radicalismo”. “Tienen que ser protagonistas en la búsqueda de poder y tienen que seguir siendo la columna vertebral de este frente”, remarcó Frigerio.

“Tenemos que estar preparados para gobernar y transformar Entre Ríos desde el primer día. El desafío es enorme”, amplió.