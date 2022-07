(Futbolista entrerriano) La vuelta de Facundo Roncaglia a Boca: cómo le fue en sus dos primeras etapas en el club

Boca presentó este lunes a Facundo Roncaglia, defensor formado en la institución que a los 35 años asume su tercera etapa tras un periplo por Europa donde militó en clubes de España (Espanyol, Celta, Osasuna y Valencia), Italia (Fiorentina y Genoa) y Chipre, país donde se desempeñó en la temporada 2021/22 en Aris Limassol. Su regreso a Boca generó comentarios negativos en buena parte de los hinchas xeneizes porque está en el epílogo de su carrera y llega desde una liga de tercer orden del Viejo Continente.



Los números de Facundo Roncaglia



El defensor oriundo de Chajarí, Entre Ríos, debutó en Boca en 2007 en un partido del Apertura frente a Estudiantes de La Plata y quien confió en él fue el entrenador Miguel Ángel Russo. Su primera etapa se extendió hasta mediados de 2009. En total disputó 32 partidos y marcó dos goles.



Su carrera siguió en Espanyol, donde estuvo la temporada 2009/10 a préstamo con cargo. A su regreso, el xeneize lo cedió sin costo a Estudiantes de La Plata y militó allí en la 2010/11. Jugó 34 cotejos y dio una asistencia.



Sus buenas actuaciones hicieron que la institución de La Ribera confíe en él para la 2011/12. En su segundo ciclo, disputó 42 duelos (3569 minutos) entre torneos argentinos y la Copa Libertadores y festejó tres tantos.



En total, Roncaglia tiene 84 partidos en Boca (6.954 minutos) y festejó cinco goles. Fue campeón cuatro veces: Apertura 2008 y 2011; Recopa Sudamericana 2008 y Copa Argentina 2012.



Uno de sus tantos lo hizo en el 1 a 1 de la final de ida de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians en La Bombonera el cual fue su último partido. No pudo disputar la revancha en Brasil que su equipo perdió 2 a 0 y se quedó sin el título porque Daniel Angelici le impidió hacerlo a raíz de no contar con seguro. Incluso, le negó viajar e intervino Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de la entidad, quien le dijo al por entonces presidente que si no viajaba Roncaglia, no lo hacían ningún jugador. El lateral derecho fue con el equipo, pero vio desde afuera la derrota y, después, el anuncio de Riquelme de su no continuidad en el equipo.



Desde su última partida, Roncaglia jugó en Fiorentina, Genoa, Celta de Vigo, Valencia, Osasuna y Aris Limassol de Chipre, entidad en la que militó en el anterior calendario.



En su último club vistió la camiseta en 18 partidos (1346 minutos) sobre 33 posibles entre la liga y copa de Chipre siendo en 16 de ellos titular. Siete veces fue suplente y no ingresó y en otras siete no fue convocado.