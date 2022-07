(Mención a Entre Ríos) Por las quemas, el intendente de San Nicolás se quejó de la “inutilidad” de Juan Cabandié

El intendente de San Nicolás se quejó de la "inutilidad" del ministro Juan Cabandié ante los problemas que provoca en esa ciudad del norte bonaerense el humo de la quema de pastizales en zonas del Delta del Paraná.

"Otra vez los nicoleños nos vemos afectados por la inutilidad del Ministro de Ambiente de la Nación", afirmó Manuel Passaglia, de varios cruces con el oficialismo en los últimos meses.



"Lo que está ocurriendo con el fuego en las islas es terrible y Juan Cabandié no se hace cargo del problema. Hace años sucede lo mismo y sigue sin darle respuestas a los vecinos", agregó el jefe comunal en su cuenta de Twitter.



El humo de la quema, que hace que el aire sea casi irrespirable, afecta hace días a San Nicolás. Rosario es otra de las ciudades de la zona que elevaron protestas contra el gobierno de Entre Ríos por la situación en las islas, en llamas desde hace al menos dos semanas.



Passaglia y Cabandié ya habían protagonizado un fuerte cruce por los incendios a finales de 2020. Fue cuando el intendente nicoleño pidió que las autoridades nacionales intercedieran ante la gobernación de Entre Ríos para detener los incendios intencionales. En aquella oportunidad, la respuesta de Cabandié fue fuerte.

"Hay muchos dueños de esas tierras incendiadas. Está el ex ministro de economía Roque Fernández, del menemismo. Está el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano también, Santiago Passaglia, que es diputado provincial. Ellos son dueños de estas tierras en el Delta e incendian", dijo el ministro.



"Hay distintas familias propietarias que tienen campo e incendian y la Justicia no hizo nada", agregó Cabandié, que a comienzos de año también estuvo en el centro de la polémica por los incendios que arrasaron gran parte de Corrientes.



Ahora, la situación actual en el Delta no solo volvió a tensar el vínculo entre el ministro y el intendente Passaglia, sino que también tornó áspera la relación entre las autoridades de Rosario y las de Entre Ríos.

"Cuando hay que desviar la mirada para otro lado desde Rosario, por todo el problema que tienen de desgobierno, de inseguridad, de manejo del narcotráfico en la ciudad entera, que la gobierna el narcotráfico, hay que mirar para la isla con el fuego", sostuvo Fabián Daydé, el coordinador técnico de Defensa Civil de Entre Ríos.



"El humo de la isla es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario, del que emana todo el cordón del Gran Rosario y del agua que contamina todo ese cordón", agregó el funcionario.



Horas más tarde, el gobernador Gustavo Bordet lo despidió de su cargo. Y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a contestarle.



"Hemos leído declaraciones bastante estúpidas de un funcionario de Entre Ríos que da opiniones políticas en vez de trabajar de lo que tiene que trabajar, que es que no haya incendios de su lado, ¿qué quieren que esperemos de Entre Ríos?", fue la categórica respuesta de Javkin.



El jefe comunal rosarino también criticó la falta de avances judiciales ante las denuncias que presentó en Entre Ríos: "Acá la acción judicial tiene que terminar con esto, el mapa de los focos es preciso. Si sabemos dónde están los focos, si los brigadistas están yendo a intervenir a un lugar puntual, ¿no hay una acción posterior? o ¿la única acción es apagar?".



Los otros cruces del intendente de San Nicolás



En los últimos meses, Passaglia cobró protagonismo por el bloqueo que Camioneros hizo a los accesos de la localidad y al servicio de recolección de residuos.

En abril pasado, el intendente dijo que era "rehén" de los Moyano por una protesta sindical contra la detención de dos gremialistas acusados de extorsión y coacción. Se trata del titular de Camioneros en la ciudad y también concejal del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, y del secretario general del gremio en San Pedro, Fernando Espíndola.



Un mes antes, Passaglia había protagonizado un fuerte cruce con Sergio Berni, después de la inauguración de Expoagro. Ante la atenta mirada de Axel Kicillof y los micrófonos del periodismo, el intendente y el ministro de Seguridad bonaerense se trenzaron en una discusión sobre las policías locales.



"La Policía Local es prácticamente una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solo generarlos, sino conducirlos como entienda que es la necesidad de San Nicolas. Algunos no quieren, otros no pueden y otros no saben", dijo Berni a una periodista que le preguntó por el traspaso de esas fuerzas, reclamado por varios jefes comunales de la oposición.

Enojado, cuando parecía que la entrevista ya se terminaba, Passaglia le respondió. Recordó que las policías locales fueron un proyecto del ex gobernador Daniel Scioli, manifestó que la municipalidad tiene a su cargo el mantenimiento de los patrulleros y dijo que también quiere tomar "la responsabilidad de la seguridad".

"Nos ofrecemos acá para acompañarlos y asumir todas las responsabilidades que sean necesarias desde el municipio para llevarle respuesta a los vecinos de San Nicolás. No estamos para discusiones ideológicas, sino para llevarle soluciones al pueblo de San Nicolás", remató Passaglia ante la furiosa mirada de Berni, que tampoco se quedó callado.



"Bienvenida sea esa ayuda. Obviamente el estado de estos patrulleros no tiene nada que ver con la ideología sino con la desidia. Muchas gracias y ojalá que se mantengan funcionando todos los patrulleros", cerró,