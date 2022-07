(Mención a diputada entrerriana) El Frente de Todos contra las maniobras de "neto corte golpista"

Desde el Gobierno, con la ministra de Economía Silvina Batakis en Estados Unidos --arribó a Washington este domingo, donde el lunes se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva-- expresan que no anunciarán, por ahora, nuevas medidas.

El presidente Alberto Fernández estuvo el domingo en Olivos, después de la reunión que tuvo el día anterior con la vicepresidenta y, tal como ocurrió con todos los encuentros que hubo entre ellos luego de la designación de Batakis, el contenido de la misma se mantuvo en extremo hermetismo.

Distintos sectores de la alianza oficialista, mientras tanto, buscan darle un respaldo al Gobierno frente al escenario complejo que atraviesa en materia económica, política y social.

En esa línea, los diputados del bloque oficialista lanzaron un comunicado apoyando la gestión y denunciando "una acción sistemática de desestabilización política y económica con maniobras y expresiones de neto corte golpista".



Los partidos políticos integrantes del FdT, por otra parte, publicaron una declaración en la que indicaron que reafirman la unidad del Frente de Todos "como una herramienta imprescindible para derrotar a la derecha".



Cristina Kirchner y Silvina Batakis



El silencio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acerca de la situación actual y su opinión respecto a la ministra, sin embargo, incomoda a distintos sectores de la alianza, que consideran que su respaldo explícito ayudaría a dar estabilidad.

Por ahora también están suspendidos los actos que desde su entorno habían anunciado serían cada quince días en distintos sitios del país. De todas formas, fuentes del Ejecutivo aseguraron en diálogo con este diario que CFK "tiene diálogo casi permanente con Batakis".

La senadora Juliana Di Tullio fue la única funcionaria cercana a CFK que este fin de semana realizó declaraciones. "Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio", afirmó Di Tullio, y elogió que la nueva ministra "tiene todos los números en la cabeza, pero también a toda la gente y eso es lo importante".

En diálogo con este diario la senadora aclaró que ella "no habla por CFK", y que "está difícil hablar de política porque descontextualizan todas las declaraciones". "Las apreciaciones sobre Batakis son mías", resaltó.



Por su parte, los gobernadores que forman parte de la Liga tienen planificada una reunión este miércoles al mediodía, que iba a ser en Bariloche, pero finalmente será en la sede central del CFI en Capital Federal, luego de que varios de ellos tuvieran encuentros con Batakis durante la semana que pasó.



En esas reuniones con grupos pequeños de gobernadores en el Palacio de Hacienda la ministra les habló de la importancia de "colaborar para pasar los siguientes dos meses", en los que habrá una sangría de dólares por la compra de energía, sumada a la no liquidación de la cosecha por parte del agro.



"Hay que pasar el invierno", repiten en los despachos oficialistas y comentan que el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce y Batakis están "todo el tiempo evaluando medidas para ver qué se puede hacer, ya que hasta el mes que viene va a estar complicado porque se van los dólares para pagar la energía", dijeron a Página12.



En este escenario, esperan con ansiedad los resultados de las gestiones que la ministra emprenderá en Estados Unidos. "Batakis es una mujer de carácter, con ideas, pero está limitada por la coyuntura. Esperamos que desde EEUU pueda traer novedades", remarcan.



Operativo respaldo



En el escrito que publicaron este domingo los diputados oficialistas, expresaron su "firme repudio a las maniobras y expresiones de neto corte golpista que aparecieron en los últimos días. Una brutal corrida cambiaría que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional. Pedidos de juicio político a nuestro Presidente de la Nación. Amenazas hacia nuestra Vicepresidenta de la Nación. Acciones violentas contra el Instituto Patria. Ex militares convocando a las Fuerzas Armadas. Dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones".

En esa línea, realizaron "un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política", y agregaron que "el contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas".

También solicitaron al Poder Judicial "que asuma una postura proactiva en defensa de la democracia y las instituciones e investigue las denuncias que el Poder Ejecutivo ha realizado".



Lejos de realizar manifestaciones públicas en repudio a la situación actual, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, citó el documento y escribió en sus redes: "el oficialismo es el colmo. Se boicotean, se insultan, se destruyen entre ellos ¡y sacan este documento! En el medio estamos todos los argentinos, pero no les importa. ¡Gobiernen! Si no saben hacerlo, ¡acéptenlo, carajo!".



En diálogo con Página12 cerca del jefe de bloque oficialista, Germán Martínez, resaltaron que "sacamos el documento porque permitió hilvanar varias situaciones que se fueron dando en la semana. La contundencia del comunicado está en contar todas juntas las maniobras que por separado muchas veces no se entienden".



El escrito, en principio, fue propuesto por un grupo de legisladoras, que le llevaron la propuesta a Martínez, quien redactó la versión final.

"La situación es seria como para mirar al costado y naturalizar esto que está pasando", dijo en diálogo con este diario la diputada del FdT, Blanca Osuna, y agregó que "son momentos donde hay que jugar las fichas y sentar posición y cada cual lo hace desde su historia y su compromiso".

Sobre los dichos de Bullrich, opinó que "es sumamente irresponsable y se agrega a la corriente desestabilizadora. El problema es que ella no habla en términos individuales, porque es la presidenta del Pro. Habría que ver si todos los partidos que forman parte de Juntos piensan igual".



El documento que lanzaron los partidos que integran el FdT --Justicialista; Frente Grande; Nuevo Encuentro; Unidad Popular; Kolina; entre otros--, resaltan que "el intercambio de ideas en nuestro Frente, ayuda la oxigenación política. Oxigenación que solo puede pensarse en el marco de una refundación y recomposición del poder político de la coalición".

"El Gobierno debe tomar el camino de convocar a las fuerzas políticas que lo integramos, al conjunto de los trabajadores, de la economía popular, PYMES. Sabemos de qué lado hay que estar. Si la presión es por imponer un programa de ajuste, la respuesta debe ser adoptar una salida que nos permita transitar esta crisis con políticas que se conjuguen en clave de mayor igualdad y democratización", finalizan.