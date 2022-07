Luis Miguel Etchevehere condenó la marcha piquetera contra La Rural: “Es inadmisible”

El exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, participó esta noche de Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+ y opinó sobre la marcha piquetera que tendrá lugar el sábado contra La Rural.

“Es inadmisible que pase algo así. El Presidente se reúne con un grupo de piqueteros y de esa reunión sale que van a ir a hacer un piquete a un lugar donde hay gente trabajando y visitantes de la ciudad tratando de tomar contacto de esas fuerzas productivas”, comenzó el expresidente de la Sociedad Rural Argentina.



Etchevehere sostuvo que desde el sector agropecuario no hay intenciones de generar un conflicto con el Gobierno.

“Nadie provocó esto. ¿Viste cuando los chicos dicen ‘espejito rebotín’? Bueno, nadie está enganchado con esa pelea, nadie los toreó, nadie está buscando un enfrentamiento. Si me decís que hay gente del campo protestando por las políticas del Gobierno, bueno, sería lo más natural del mundo, pero dentro del predio de la Rural hay gente pacífica”, argumentó.



“No termina bien”



Etchevehere calificó la decisión del Gobierno de ser “un exceso” y planteó: “Ya hemos tenido violencia del Estado en otras épocas de la Argentina y han sido años penosos. No termina bien que un Estado se ponga a perseguir privados o a generar violencia”.

“Ojalá recapaciten o que los que tengan mando -si es que hay alguien- inhiban esta acción y podamos tener una actividad en paz”, agregó el exfuncionario de Mauricio Macri.



El acto oficial de apertura de la exposición rural se realizará este sábado en medio de tensiones entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. En coincidencia con el acto inaugural de la muestra anual del campo, movimientos sociales oficialistas protestarán frente al predio de La Rural para reclamar contra “la especulación” de los productores.



A la cabeza de la convocatoria está Somos Barrios de Pie, la organización que conduce Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que conduce Juan Zabaleta.



Las acusaciones de Alberto Fernández por los silobolsas



El presidente Alberto Fernández apuntó contra los productores agropecuarios la semana pasada. “Guardan US$20.000 millones y no los liquidan, cuando el país los necesita”, dijo el jefe del Estado el viernes, al presentar obras de infraestructura científica y tecnológica. Sus dichos provocaron enojo en la dirigencia ruralista.

A las críticas del Presidente se sumó la difusión de un video que mostraba decenas de silobolsas a la vera de la ruta 2, en las proximidades de la localidad de Lezama, y que sirvió para que dirigentes y militantes del kirchnerismo denunciaran la “especulación” de los productores rurales. Poco después se supo que en los silobolsas que se viralizaron en las redes no había soja, sino girasol, a la espera de ser procesado por una aceitera vecina.



“Después de eso hubo consecuencias. Hubo cortes de silobolsa en algunos lugares del país. No se puede decir que sea gente del Gobierno pero generó mucha sospecha”, dijo Etchevehere.

Y continuó: “También falsedades que estamos escuchando por parte del Presidente de la Nación. Para que tengan una idea en estos últimos seis meses se están liquidando 19 mil millones de dólares, te comparo, durante los primeros seis meses del gobierno de Macri se liquidaban 10 mil millones de dólares”.

Tras las críticas del Presidente, el Banco Central (BCRA) aprobó este martes el “dólar soja” un nuevo instrumento que busca incentivar a los productores a que vendan su cosecha de soja. El régimen especial estará disponible hasta el 31 de agosto próximo.

Respecto a esto, el exfuncionario argumentó: “Yo tengo que cuidarme de lo que va a seguir sucediendo a partir del 1 de septiembre. Me gustaría cambiar el término, el productor ‘tiene’ no ‘retiene’ y va vendiendo durante todo el año como el zapatero o el tendero vende las prendas o los zapatos. No le pueden echar la culpa al productor. Es un acto de responsabilidad tener reservas en granos para poder enfrentar lo que viene que por lo que estamos escuchando acá y en muchos lugares todavía va a ser peor”.

Y fue contundente: “Nos tenemos que grabar que no sirven los cepos, las prohibiciones para exportar, los cupos de exportación y los diferentes tipos de cambio, porque ,por un lado, perjudican la producción y, por el otro, los precios siguen subiendo como pasa con la harina y el aceite”.