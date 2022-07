Luis Etchevehere: "No termina bien que un Estado se ponga a perseguir privados o a generar violencia"

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, cuestionó la marcha piquetera que se desarrollará el sábado en la institución representativa del campo y se metió en la tensión entre el sector y el oficialismo. Las críticas surgen luego de que el Gobierno Nacional lanzara un "plan estímulo" hasta el 31 de agosto para que los productores liquiden la cosecha de soja, en búsqueda de mayor volumen de dólares para las arcas estatales.

El contexto político de la medida tiene un capítulo de declaraciones cruzadas entre los representantes más poderosos del sector (la Mesa de Enlace cortó la comercialización hace dos semanas) y el oficialismo, sobre todo luego de lo que dijo este martes el presidente Alberto Fernández: “Algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tiene que vender y hacer ingresar los dólares que le permitan a la Argentina seguir creciendo”, afirmó en el homenaje a Eva Perón.

Con este telón de fondo reapareció Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, quien se refirió al reclamo que organizaciones sociales y piqueteras realizarán el sábado a la Sociedad Rural de Palermo reclamando una aceleración en la venta de la cosecha de los productores.

“Es inadmisible que pase algo así. El Presidente se reúne con un grupo de piqueteros y de esa reunión sale que van a ir a hacer un piquete a un lugar donde hay gente trabajando y visitantes de la ciudad tratando de tomar contacto de esas fuerzas productivas”, dijo Etchevehere este martes 26 de julio en diálogo con José Del Río en Mesa Chica (LN+).

Conocedor del sector agro por haber pertenecido a la cúpula de la Sociedad Rural en el momento más álgido con el kirchnerismo (2012-2017), Etchevehere acusó al Frente de Todos de iniciar las tensiones con el campo.

“Nadie provocó esto. ¿Viste cuando los chicos dicen ‘espejito rebotín’? Bueno, nadie está enganchado con esa pelea, nadie los toreó, nadie está buscando un enfrentamiento. Si me decís que hay gente del campo protestando por las políticas del Gobierno, bueno, sería lo más natural del mundo, pero dentro del predio de la Rural hay gente pacífica”, manifestó.

Tras la medida anunciada por el Gobierno Nacional caracterizada como "dólar soja", el titular de la empresa Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, celebró la iniciativa pero se mostró cauto porque aún se desconoce la letra fina, la reglamentación de la misma.

"Nadie cree que con esta medida se vaya a resolver el problema. Ojalá esto resuelva los problemas, yo soy escéptico y ojalá me equivoque", dijo en diálogo con IP Noticias.

Agregó, además, el argumento que vienen manifestando desde el sector: el productor no especula, sino que guarda sus granos como bien de valor a futuro, incluso pensando en la próxima cosecha.

“Ya hemos tenido violencia del Estado en otras épocas de la Argentina y han sido años penosos. No termina bien que un Estado se ponga a perseguir privados o a generar violencia”, cuestionó Etchevehere, poniendo como inicio de la tensión el rol del Gobierno Nacional.

“Ojalá recapaciten o que los que tengan mando -si es que hay alguien- inhiban esta acción y podamos tener una actividad en paz”, ironizó.

Si bien la postura del oficialismo parecía de conflicto de intereses, sobre todo luego de una renovada crítica del Presidente este martes contra quienes no liquidan su cosecha, finalmente por la noche se conoció que el Banco Central dejará que quienes vendan su soja puedan comprar un 30% de "dólar ahorro" y el restante 70% al oficial.



Las críticas de Alberto Fernández y la defensa de Etchevehere al campo



“Guardan US$20.000 millones y no los liquidan, cuando el país los necesita”, había dicho el último viernes Alberto Fernández, en referencia a la corrida cambiaria y la falta de dólares en las reservas que presionan la economía argentina.

Para Etchevehere, esta escalada se tradujo en agresiones contra el campo. “Después de eso hubo consecuencias. Hubo cortes de silobolsa en algunos lugares del país. No se puede decir que sea gente del Gobierno pero generó mucha sospecha”, deslizó.



“También falsedades que estamos escuchando por parte del Presidente de la Nación. Para que tengan una idea en estos últimos seis meses se están liquidando 19 mil millones de dólares, te comparo, durante los primeros seis meses del gobierno de Macri se liquidaban 10 mil millones de dólares”, analizó.



El ex ministro cambiemita se plegó al discurso de guardar los granos como unidad de valor para el productor y sostuvo: “Yo tengo que cuidarme de lo que va a seguir sucediendo a partir del 1 de septiembre. Me gustaría cambiar el término, el productor ‘tiene’ no ‘retiene’ y va vendiendo durante todo el año como el zapatero o el tendero vende las prendas o los zapatos. No le pueden echar la culpa al productor. Es un acto de responsabilidad tener reservas en granos para poder enfrentar lo que viene que por lo que estamos escuchando acá y en muchos lugares todavía va a ser peor”, manifestó.

En otro plano pero referido a Etchevehere, el último domingo se conoció la detención de Leonardo Airaldi en Entre Ríos, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante a quien ligan con el ex Ministro de Agricultura.

En la camioneta Amarok donde la policía llevó adelante el procedimiento se encontraron armas, dinero en efectivo y drogas. Una de las pistas que se sigue es si Airaldi pertenece a una banda de narcotraficantes.