(Mención a Entre Ríos) Cabandié se desligó del humo en Rosario y apuntó a la Justicia: “Hay que repasar los manuales de educación cívica”

Tras las reiteradas quejas de los rosarinos por el humo que llega a la ciudad desde las islas sobre el margen entrerriano del Río Paraná, que incluyeron un reclamo del intendente Pablo Javkin y hasta vandalismo en los edificios públicos, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, volvió a apuntar a la Justicia esta mañana y dijo que él no puede dar con los responsables desde su cartera.

“Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión, hay que repasar los manuales de educación cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo”, planteó el funcionario, que siguió en esa línea: “Los gobiernos Ejecutivos no tenemos poder de Policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo”.

Entonces, insistió con que esta mañana hará una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Victoria para que le pida la provincia de Entre Ríos los catastros y así después se puedan cruzar esos datos con los de geolocalización de los focos ígneos.

“La sociedad cambió en estos últimos 20 años, está más interesada en los temas ambientales y exige más. El Estado también cambió. La que no cambió es la Justicia: es la misma que hace 50 años no hace nada”, sostuvo en Radio 10.

“Instalamos torres a los faros de conservación, cinco en este momento; estamos en licitación de más cámaras inteligentes que detectan columnas de humo; damos alerta a la Prefectura, a la Policía de Entre Ríos y de Santa Fe, a las Fuerzas de Seguridad, a la Gendarmería, a todos los actores involucrados en este sistema, a la Justicia. Pero tienen que corresponder con acciones de la Justicia”, manifestó.

Tras precisar que son tanto privadas como públicas las tierras donde se producen los incendios que mantienen a la población de Rosario indignada por el fuerte olor a humo y los problemas en la visibilidad, Cabandié sostuvo que hay “intencionalidad económica” detrás de estas quemas.

“Hay una intencionalidad que tiene que ver con la renovación de pasturas y el cambio de uso de suelo. La morfología del suelo con intenciones inmobiliarias o agrícolas. Están cometiendo un delito del Código Penal y la Justicia lamentablemente no actúa”, planteó.

Sin embargo, remarcó que la Nación “no tiene todas las competencias” y destacó las provincias tienen el dominio sobre los recursos naturales.

“Nosotros las apoyamos con un despliegue de medios aéreos, de brigadistas, de camiones, camionetas, herramientas... Pero el problemas es que vuelven a prender cada tres o cuatro días; una vez que apagamos, a los cuatro días vuelven a prender”, se quejó.

Asimismo, dijo que le “encantaría saber” quiénes son los dueños de los campos que se incineran.

“No sé si en 2020 o 2021 un diputado solicitó mediante pedido de información pública al Senasa y dio quiénes son titulares de un sector del Delta. Hay empresas; está la familia Baggio, de los jugos; la familia de intendentes de San Nicolás, Passaglia; había familiares del intendente de Victoria, Entre Ríos; estaba un exministro de Economía, Roque Fernández. Hay familias conocidas en esa zona”, detalló.

Y acotó al respecto: “Esa información la tiene la Justicia. Me estoy refiriendo a una información pública solicitada con respecto a quiénes son los dueños. La Justicia tiene que determinar si ahí en esos lugares hubo focos. ¿Por qué nombro esto? Es parte de la causa ‘Baggio y otros’ donde hay información, pero yo no soy quien tiene que determinar qué paso, no tengo competencia para hacer una instrucción”.