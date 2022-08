(Mención a Entre Ríos) El humo puso en llamas a todos los actores

La comisión de Labor Parlamentaria del Concejo se reunió ayer de manera extraordinaria para acordar tratamiento y acciones por las quemas en en la zona de islas. Allí definieron por unanimidad pedir una audiencia con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié -que hoy se presentará en el juzgado Federal de Victoria para ampliar información entregada el mes pasado- y otra con el fiscal Federal interino de Entre Ríos, Claudio Kishimoto, quien está a cargo de las causas que se están tramitando por los incendios. Además, plantearon que el cuerpo se constituya en querellante en las causas presentadas por el intendente Pablo Javkin en los juzgados entrerrianos. "Todas las fuerzas políticas acudieron a la convocatoria porque esto ya pasó de preocupación, estamos un poco hartos de que no nos planteen cuáles son las estrategias a corto y a mediano plazo para apagar los incendios, pero también para prevenir que esto no suceda", dijo a Rosario/12 la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. El gobierno provincial, en tanto, realizó una nueva presentación ante la Justicia Federal por los incendios que están activos en territorio entrerriano frente a Rosario (ver aparte).

En menos de dos horas de haber recibido la convocatoria de Schmuck, las y los presidentes de todos los bloques políticos que conforman la comisión de Labor Parlamentaria, que habitualmente se reúne los miércoles antes de las sesiones, participaron ayer de la reunión de emergencia en otra jornada irrespirable en Rosario. "Conversamos sobre qué acción conjunta podíamos llevar adelante todas las fuerzas políticas de la ciudad de manera tal que nos escuchen en Buenos Aires", indicó la presidenta del Concejo.

"Una de las cuestiones que más nos preocupan, y por eso nos vamos a presentar frente a la justicia como Concejo, es que no hay un solo imputado. No estamos hablando de condenados, procesados o detenidos en esta causa", cuestionó Schmuck. "A pesar de haberse instalado los faros de conservación frente a la costa de Rosario que genera un sistema de alerta, luego no se concurre inmediatamente. Por eso el video del intendente y el enojo y la desesperación que tenemos como rosarinos y rosarinas. No sólo está ocurriendo un ecocidio sin antecedentes, también está influyendo y trayendo consecuencias absolutamente negativas en la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad", agregó la edila radical.

En relación al pedido de audiencia solicitado al ministro Cabandié, que hoy estará en el juzgado Federal de Victoria para ampliar la información que presentó el pasado 15 de julio por las quemas intencionales en el Delta del Paraná, hubo un pedido de Schmuck para intentar que el funcionario pueda recibir a un grupo de concejales durante su estadía en la localidad entrerriana. "Nos parece importante juntarnos con él para conocer cuál es la estrategia del gobierno nacional", dijo la presidenta del Concejo, mientras aguardaba una respuesta del ministro que adelantó su presentación en el juzgado Federal de Victoria a través de su cuenta de Twitter.

"El juez Federico Martín tiene en su poder la información georeferenciada que entregamos en reiteradas oportunidades y tiene a disposición los catastros de Entre Ríos. Si se cruza esa información podremos saber quiénes son los que prenden fuegos intencionales", indicó el funcionario nacional. "Necesitamos una Justicia ejemplificadora, para que quienes especulan con el cambio de uso del suelo o negociados inmobiliarios, terminen con las quemas intencionales que destruyen ecosistemas y afectan la vida de muchas personas con humos que llegan a Rosario y ciudades cercanas", agregó el ministro de Ambiente de la Nación.

Respecto a la audiencia solicitada al fiscal Kishimoto, el funcionario confirmó su presencia mañana a las 9.30 en el Palacio Vassallo. El Concejo también resolvió presentarse como querellante en las causa federal de la que ya forma parte la Municipalidad de Rosario. Además, quedó en estudio la posibilidad de poder sumarse como amicus curiae en alguno de los recursos que tiene en estudio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Abogados de las distintas fuerzas políticas y del Concejo ya están trabajando para ver qué estrategias diseñamos rápidamente", adelantó Schmuck.

Por otra parte, y levantando las consignas "basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia", ciudadanos autoconvocados y movimientos ambientalistas invitaron a realizar una concentración mañana a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera. "Exigimos responsables y que aparezca la justicia", señalaron en la convocatoria que rápidamente se viralizó por redes sociales. "Cortá con tanta angustia e impotencia, traé tu cartel y tus ganas de vivir en un mundo mejor", plantearon quienes motorizaron la concentración. "Si respirás tenés que estar", postearon desde la organización El Paraná no se Toca para invitar a la movilización.

La diputada provincial Mónica Peralta también sumó sus críticas por los incendios en la zona de islas. "Si analizamos toda la normativa a nivel nacional y provincial de Entre Ríos, queda más que clara que no están resolviendo las quemas en los humedales porque no quieren. No toman la decisión política. No han puesto un peso en años y ahora llegan anuncios de inversión para equipos y tecnología de forma tardía. Entre el Ministro Juan Cabandié y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, discuten públicamente quien apaga el fuego y los únicos que están ahí solos son los brigadistas", planteó la legisladora.

"Estos funcionarios ejecutivos de una vez por todas tienen que hacer cumplir las leyes y ejercer el control, la prevención y el poder para aplicar sanciones a quienes ya detectaron como causantes de los incendios. Es obligación de las partes activar el Plan Piecas-DP de verdad. Hacen reuniones esporádicas que no llegan a nada concreto, solo a las fotos que aparecen publicadas y sus declaraciones", agregó Peralta.

"Los gobiernos dejaron de hacer todo lo que les correspondía y se dedican a llevar pruebas a la justicia que es solo una parte del problema. Desde el 2008 está vigente el Piecas-DP, desde el 2013 tenemos una ley nacional que crea el sistema federal de manejo del fuego. Esto significa que las provincias son parte y responsables para combatir el fuego, además de sus facultades para multar y sancionar. Si no pueden cumplir las leyes vigentes que renuncien", concluyó la diputada.