Duro revés para el intendente entrerriano acusado de abusar de tres mujeres

"Fabián Constantino (licencia)". De esta manera, la página web del municipio de Gilbert, departamento de Gualeguaychú, informa la ausencia del intendente. Pese a que no se dice, el motivo es más que sabido: desde que tres mujeres lo denunciaron por abuso sexual, se tuvo que apartar de su cargo temporalmente y tendrá que enfrentarse a un juicio oral.

Tras la decisión de la Justicia de dictarle arresto domiciliario, y extendérselo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú fijó para los días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero de 2023, desde las 8.30, la realización del juicio en su contra.

La Unidad Fiscal de Gualeguaychú había confirmado tiempo atrás a Clarín que, de confirmarse la elevación a juicio, se pediría el apartamiento del imputado de su cargo.

"El jefe comunal, que ocupa el cargo desde 2019, enfrenta una pena de hasta 18 años por abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género", explicó a Clarín el abogado Juan Ignacio Weimberg, representante de las denunciantes: Norma Santos (58), María Luján Aguirre (39) y Verónica Portillo (27). Las acusaciones son de agosto de 2021, cuando fue detenido.

La fiscal que lleva adelante la causa, Martina Cedrés, había afirmado que Constantino afrontaría una pena efectiva de entre 5 y 15 años si es condenado.

El imputado estuvo un día en prisión en 2021 por no respetar la distancia de acercamiento que se le ordenó mantener con sus víctimas.

El letrado aclaró que, luego de eso, "el juez de Garantías Ignacio Telenta le dictó la prisión domiciliaria y las prórrogas fueron decididas por el juez Tobías Podestá".

Cedrés había expresado que ”hay una decena de mujeres que ratifican ese comportamiento porque también fueron víctimas de acosos verbales, sin consecuencias físicas”.

La fiscalía cuenta con las pericias psicológicas que les hicieron a las víctimas, las cuales comprueban los traumas que siguen sufriendo. A su vez, el cuerpo médico constató las lesiones físicas padecidas.

El hombre, al momento de declarar ante la representante del Ministerio Público Fiscal, negó que haya abusado de las denunciantes.

Asimismo, en una de las tres causas en su contra, aseguró que mantenía una relación sentimental consentida con una de ellas, pese a estar casado con otra persona.

Ante las denuncias, el pequeño pueblo de Gilbert -que cuenta con 2.000 habitantes- se levantó contra Constantino. Los vecinos de la localidad de Gualeguaychú hicieron movilizaciones a la Municipalidad.

Modus operandi

El calvario que vivió María Luján Aguirre (39) en la Municipalidad de su pueblo, en el área de prensa, no se lo imaginó nunca. Cuando regresó a la oficina luego de la baja de casos por coronavirus, su jefe Constantino tomó una actitud intolerable.

"Primero fueron constantes insinuaciones, palabras desubicadas, mirada lasciva y acotaciones que tenían que ver con mi uniforme, con cómo me quedaba la camisa. Saludaba con un beso desagradable, te abrazaba y aprovechaba para deslizar la mano y tocarte", relató la mujer.

En febrero de 2021, la abusó físicamente por primera vez y la amenazó con perder ella y su padre sus trabajos en la Comuna. Además, la llamaba a la casa y le decía guarangadas y la invitaba a salir, pese a que sabía que estaba en pareja.

Los ataques se volvieron cada vez peor. Por eso, la psiquiatra de Aguirre le dio 60 días de licencia por lo mal que estaba.

Sin embargo, ella le pidió a su médico que fueran 30, porque Constantino la amenazaba por teléfono con dejarla desempleada. Al volver al trabajo, en mayo de 2021, volvió a abusarla y amenazarla.

"Con su mano hizo abuso carnal. Me fui a mi casa llorando, después fui a la psicóloga, le dije todo, luego le conté a mi marido, hicimos la denuncia en la fiscalía y me dieron una licencia hasta agosto -período en el que bajó 17 kilos-, que se extendió a diciembre de 2021, cuando me terminó echando", contó.