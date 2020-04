Los cacerolazos porteños que evitó Bordet

E

l gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, evitó los cacerolazos ciudadanos para que la política se rebaje los sueldos en medio de la díficil situación económica que afecta al país por el coronavirus. En efecto, este lunes hubo protestas desde los balcones en varias provincias y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se exigió un gesto de solidaridad por parte de funcionarios.

La iniciativa nació en las redes con el hashtag #BajenseLosSueldos y propuso que la rebaja alcance a miembros de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-.

En este marco, se exigía que esta rebaja sea realizada a fin de enfrentar la posible caída en la economía derivada de la cuarentena obligatoria que el Gobierno decretó para enfrentar el avance del coronavirus.

Sin embargo, el pedido no llegó a Entre Ríos puesto que el gobernador firmó el viernes pasado eln decreto 486 para la reducción del 50% de los sueldos del Poder Ejecutivo. A la medida adhirió el Poder Legislativo y algunas intendencias. Este lunes se sumó el Poder Judicial, que creó un fondo donde los jueces y fiscales donarán la mitad de su sueldo.

En las redes sociales sólo se hizo viral un video en el que se proponía que los políticos no cobrarán sus sueldos durante la pandemia. "Hagámoslo viral, que los políticos del gobierno no cobren este mes, como lso autónomos y monostributistas que no pueden ir a trabajar o han cerrado sus negocios. Que los políticos donen el dinero para la compra de material sanitario", decía el video que tuvo cierta difusión en la provincia.





Lo cierto es que en la provinica no se reflejaron los reclamos que se concretaron en otras jurisdicciones. Y es que el mandatario aplacó la protesta con una medida en línea con los planteados en las redes: un decreto que descuenta un 50% de los haberes del mes de abril de todas las autoridades, personal fuera de escalafón y funcionarios de la provincia.

En el decreto, estableción que el monto se depositará en una cuenta que determinará el ministerio de Economía y Hacienda y el porcentaje en cuestión se consignará con un código de descuento en los recibos respectivos.

Además, el decreto crea un fondo extraordinario para la adquisición de bienes e insumos para atender la emergencia sanitaria, "pudiendo dichos recursos destinarse asimismo a paliar la emergencia económica".