Salud salió al cruce de la denuncia por testeos

a dirección de Epidemiología de la provincia dependiente del Ministerio de Salud, salió al cruce de una denuncia que realizó el titular de un policlínico de Victoria, quien dijo que no se realizaban los testeos enviados. En un documento Salud, desde el área de Salud a cargo de los análisis fijaron posición respecto a lo planteado fundamentando objeciones frente a lo expresado y que tiene que ver con la activación de 3 protocolos frente a la posibilidad de casos de coronavirus.

Desde Victoria, el titular del políclinico Victoria SRL, Carlos Garbelino vertió declaraciones que tomaron estado público a través de INFORME DIGITAL y que para Salud "en su análisis epidemiológico resultan temerarias con conclusiones que ponen en duda la razón profesional de quienes trabajan en el ministerio de Salud, al extremo de hablar de presunto ocultamiento de casos confirmados de coronavirus".

En el caso del primer hecho que relata la nota que Carlos Garbelino dirige a la referente epidemiológica de Entre Ríos en Victoria, asegura que hace 15 días se activó el protocolo por dos pacientes, que se tomaron las respectivas muestras y que por vía del hospital Salaberry de la ciudad se las giraron a Paraná y que en consecuencia se aislaron a los nexos de los sospechosos.

Luego, afirma que desde llamadas anónimas se les informa a los médicos intervinientes que se había desestimado el testeo por no tener suficientes elementos para su realización. En relación a este punto, la Dirección de Epidemiología, advirtió que "ateniéndose a la definición de caso sospechoso que se encontraba vigente a la fecha en la cual se tomaron las muestras del día 14 de abril ninguno de los pacientes reunía las características epidemiológicas ni clínicas para ser considerados como tales".

"Ni -se agregó- presentaban un nexo epidemiológico (indispensable en el caso de no tratarse de un personal de salud) ni comprendían un diagnóstico de neumonía (ni clínico ni radiológico). Por tal motivo los casos fueron desestimados como sospechosos".





Seguidamente, el documento aclaró que la definición de caso sospechoso definido por el ministerio de salud provincial en consonancia con su par nacional, es atenerse a la misma y procesar aquellas muestras que cumplan con los criterios requeridos por motivos epidemiológicos.

Se resaltó que esto "es importante para poder sostener los criterios definidos en todo el territorio nacional a fin de sostener la comparabilidad de los indicadores epidemiológicos. También hace referencia a los tiempos que conllevan los hisopados que también se manejan dentro de un protocolo operativo y deja aclarado por otro lado que la respuesta de los casos invalidados por Epidemiología para el procesamiento de dichas muestras quedó registrada en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud tal como es debido".

"Es menester enfatizar asimismo que el Ministerio de Salud, como conducta de rigor trabaja con la confidencialidad de la información. Sustentando una metodología de trabajo de competencia estricta de los servicios de salud y que, oportunamente han sido comunicados por la vía que corresponde tanto sea la red pública como privada. El Policlínico hace luego referencia a un segundo hecho acaecido el día 20 del mes en curso. A través del cual se activa el protocolo en la guardia y estando el bioquímico preparado para realizar los hisopados de rigor, -se dice- recibieron la orden de Paraná, de suspender la toma de muestra por no reunir el paciente, la sintomatología necesaria para considerarlo sospechoso de coronavirus", detalla luego el ministario.

En relación al segundo punto, la Dirección de Epidemiología sostuvo que el ministerio de Salud, cuenta con un registro de instituciones sanitarias que se encuentran habilitadas para activar el protocolo vigente ante un caso sospechoso de coronavirus y que el policlínico Victoria no se encuentra dentro de ese listado. Y aclaró posteriormente que la decisión de considerar o no a un paciente como caso sospechoso no está relacionada con la capacidad operativa del policlínico por caso, sino con las características de cada caso en particular.

Al día de la fecha Entre Ríos, Epidemiología afirmó que "no presenta circulación comunitaria ni en conglomerados, de Covid 19. Esto no implica que la población y sobre todo aquellos grupos que presentan mayores riesgos de infección, debido al trabajo que realizan, no deban extremar las medida de precaución para evitar el contagio".

Finalmente, el escrito del Ministerio de Salud toma en cuenta uno de los puntos planteados en su misiva por el policlínico Victoria y advierte que "será puesta a consideración la particularidad geográfica y epidemiológica de la ciudad de Victoria en relación a su cercanía con Rosario".