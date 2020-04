Rossi cruzó duro a Casaretto

E

l intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, salió al cruce del diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), quien este sábado publicó en su Facebook una extensa nota en la que justificó que los fondos ATN que llegan de Nación no se coparticipan a los municipios.

En un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, Rossi señaló que "no es tiempo de miserias políticas". "En mi carácter de intendente de Santa Elena, donde he sido electo seis veces, sin reelección, para ser presidente municipal, vi con asombro y algo de bronca, las declaraciones del diputado nacional Marcelo Cassaretto . Con sus declaraciones sentí la necesidad de contestarle, no es tiempo de miserias políticas, y le digo 'Compañero' (aunque soy electo por un partido vecinal en que hay peronistas, socialistas, radicales e independientes) porque me asombra que minimice el legítimo reclamo de los intendentes con respecto a los ATN, pretendiendo instalar que esto tiene que ver con la pertenencia a una u otra punta de la grieta", expresó en el inicio de su respuesta.





Luego agregó: "Lamento informarle que aunque muchos no lo digan en voz alta, intendentes de todos los signos políticos necesitamos imperiosamente que los fondos que envió, de manera extraordinaria, el presidente Alberto Fernández; y estamos molestos con el gobernador, porque los municipios tenemos que hacer el ajuste que la provincia no hizo.- Cuando ubica a Bordet en el pelotón de gobernadores de Cambiemos, que no coparticiparian la ayuda, omite mencionar a los Gobernadores que si coparticipan la ayuda del Gobierno Nacional, que son muchos y que responden al partido político que nuestro gobernador pertenece".





En ese sentido, dijo con sorna: "Quizás el no haber tenido la oportunidad de ganar una elección en su pueblo, no le permita dimensionar el rol que los Intendentes tenemos; nosotros ponemos la cara en el día a día, prestamos servicios, hacemos obras, pagamos sueldos, estamos permanentemente con las necesidades, alegrías-, tristezas de la gente que nos votó".

Enseguida, recordó que recibió un municipio endeudado y con más contratos de los que puede tener: "En mi caso asumí después de una gestión que dejó una deuda bochornosa, superpoblación de contratos, y aun así con una administración austera vamos buscando equilibrar las cuentas, hacer obras, y nos indigna como una provincia con más del 90% del presupuesto comprometido en salarios tiene una planta de funcionarios públicos 5 veces más grande que la de Córdoba y tres veces más grande que la de Santa Fe.- Creo diputado que más que recordar la gestión de 2015-2019, el gobernador debería mirar más al actual presidente, que recibe intendentes, o que hace videoconferencias donde se pueden expresar sin restricciones, que busca dar soluciones y no excusas o pretextos".

"Finalmente le pido que no subestime a la gente, que salga de la chiquita de la grieta y busque soluciones, tenemos una provincia con muchísimos problemas que no empezaron con el COVID-19, y los intendentes, que somos quienes estamos haciendo el mayor esfuerzo en esta crisis, necesitamos que el gobierno provincial deje de ignorarnos", concluyó.