Parece que la casa del terror fue un verso

n la localidad de Gobernador Mansilla hay sensaciones encontradas entre los vecinos tras el caso de la supuesta violencia en el interior de una vivienda de la familia Coccoz. Y es que ahora, la justicia señaló que no se detectaron signos de violencia entre sus integrantes.

El caso se conoció públicamente días atrás tras la filmación de una vecina, en la que se escuchan aterradores gritos de una joven. Ahora, la historia que se presentó como la "casa del terror", al parecer, no fue del todo así ya que la justicia no probó abusos ni malos tratos.

Por ello, la jueza de Garantías de Tala, Silvina Cabrera, dispuso este miércoles prohibir la difusión de audios y videos grabados por vecinos de la ciudad que circularon por redes sociales y que cobraron trascendencia en los medios, y en los que quedó expuesto la situación de una supuesta violencia familiar hacia el interior de una vivienda de esa ciudad.

La medida se adoptó a pedido de la defensora oficial Débora Vanesa Cosatti, que solicitó que "se disponga, en carácter de medidas inhibitorias» el «cese de la publicación, reproducción, circulación de los audios e imágenes que están siendo publicados referidos a los hechos de investigación en este legajo en los diferentes medios de comunicación tanto televisivos, radiales, escritos, como digitales locales, provinciales y nacionales, como así también en las redes sociales, facebook, instagram, wattss app (SIC), google, etc, ordenando asimismo procedan a retirar de los portales las informaciones, videos, audios, noticias, y/o similares de los hechos referidos ya publicados, impidiendo la publicación de los mencionados en aquellos medios que aún no lo han hecho, como también la prohibición de realizar comentarios, ya sea directa o indirectamente respecto a los hechos que están siendo investigados en esta causa".



La jueza anotó en su resolución que la defensora fundó su pedido en el hecho de que "el video de referencia que se encuentra en circulación afecta el honor, la intimidad, la dignidad y la honra de (...) las cinco mujeres oportunamente sindicadas como víctimas en la presente causa, encontrándose revictimizadas con la exposición pública de los videos, imágenes, audios, de sus nombres, de sus apellidos, que desde el 30 de abril hasta la fecha están circulando por los distintos medios de comunicación y/o redes sociales vulnerando derechos personalísimos de las pre nombradas", consignó Entre Ríos Ahora.





El caso

Las versiones de la ciudad hablan que Horacio Coccoz mantiene a su esposa, sus dos hijas y su hijo en estado de aislamiento dentro del hogar desde unos 20 años. Un video filmado por un vecino desde la vereda de enfrente de la casa de dicha familia registró cómo una de las hijas gritaba desesperada “¡no me toques, dejame de tocar!”. Ante la situación, otra vecina radicó una denuncia en el área de violencia de género del Poder Judicial. Lo hizo virtualmente, por internet, la modalidad implementada por los tribunales durante la cuarentena.

La Justicia intervino en el caso y a Coccoz, de unos 78 años, le impusieron una orden de exclusión y otra de restricción respecto de su hogar, por lo que ya no está en la vivienda y tiene prohibido acercarse a su familia. La medida rige en principio por 90 días.

Sin embargo, tras la intervención de la justicia no se detectaron signos de violenicia en la familia. Al respecto, el fiscal Samuel Rojkin criticó que “un sector del periodismo se ha manejado con poca cautela y está dando por sentado hechos muy graves que no fueron mínimamente acreditados, que no los descarto que puedan existir pero no se puede decir hoy por hoy que en esa casa se está violando, que se está agrediendo o privando de su libertad a personas”.

Respecto de lo que sucedió en el momento en que se grabó el video que se hizo público, el fiscal contó que “una de las chicas de la familia que es epiléptica, salió de la casa y suele suceder que muchas veces se pierde y la gente de la comisaría de Mansilla debe buscarla. Si no se la busca de manera inmediata la chica se va al campo y se hace más difícil localizarla y eso fue lo que sucedió ese día, donde personal policial la localizó en un procedimiento que no era la primera vez que realizaba, la llevaron al hospital donde le aplicaron una medicación y la devolvieron a la casa, pero la medicación no dio el efecto deseado o no actuó rápidamente y la chica sufrió un ataque de crisis que se tornó incontrolable”.