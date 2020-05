Alberto desmintió el billete de 5 mil pesos

C

on un breve textual, el presidente Alberto Fernández desmintió que el Gobierno vaya a poner en circulación billetes de 5.000 pesos. "No vamos a hacer un billete de 5 mil pesos. Fue una idea que circuló, pero no lo vamos a hacer ", insistió.

La expectativa había resurgido este lunes, aunque era algo que se había anticipado a fines del año pasado. El objetivo del Banco Central (BCRA) era mejorar los tiempos de la emisión monetaria, que creció a un ritmo acelerado, sobre todo el último mes y medio, con el objetivo de financiar la crisis económica generada por el avance del coronavirus.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Preparan el billete de 5 mil pesos

De acuerdo con Juan Ignacio Paolicchi, analista del estudio Eco Go, si se compara la capacidad de compra del billete de $1000 desde cuando salió en diciembre de 2017 a abril de 2020 con lo que se compraban 1000 pesos en bienes hoy se pueden comprar 400, ya que la inflación acumulada es del 150%.



"Entonces una persona necesita sacar más efectivo para hacer transacciones y eso requiere un esfuerzo mayor del Banco Central, porque si antes tenía que emitir un billete para que alguien compre bienes por $1000, hoy tiene que emitir dos billetes y medio. Esa es la magnitud de la depreciación de la moneda que te lleva a tener que emitir un nuevo billete", afirmó Paolicchi en diálogo con La Nación, y dijo que, de lo contrario, los bancos y cajeros se quedan más rápido sin dinero.

Según información del BCRA al 15 de abril, el billete de $1000 ya representa más valor del total de stock en circulación que el de $500 (no en cantidad de billetes, sino en valor). El de $1000 representa el 38,77% y el de $500, el 35,85%. Luego le sigue el de $100, con el 17,68%.