Insólito: hicieron un simulacro de caso sospechoso sin avisarle al hospital

n insólito hecho ocurrió este miércoles en Nogoyá cuando una empresa láctea y el municipio decidieron realizar un simulacro de un caso sospechoso de coronavirus para practicar cómo proceder si se produce esa situación realmente. No le avisaron al hospital local que se trataba de una simulación, se activó el protocolo oficial, se movilizó gran cantidad de personal y autoridades y cuando se aclaró que no era un caso verdadero estalló el enojo de los trabajadores y funcionarios sanitarios.

El supuesto paciente sospechoso de Covid-19 fue trasladado en un ambulancia municipal e ingresó en la guardia del hospital San Blas. Se lo aisló como corresponde según protocolo y se le estaba por hacer el hisopado cuando él mismo avisó que en realidad era todo un ensayo, para luego retirarse por sus propios medios del nosocomio.

El director del hospital, Javier Ascúa, quien es además referente departamental del ministerio de Salud en Nogoyá, cuestionó fuertemente el proceder de empresarios y funcionarios municipales y adelantó que notificó de la situación a la ministra Sonia Velázquez. El comienzo del fallido operativo fue captado por un periodista de una FM local.





"Me llamó por teléfono un periodista preguntándome si estaba al tanto de un protocolo de Covid 19 en el nosocomio, de un personal de una empresa muy importante de la localidad. Le dije que no estaba al tanto, que era raro porque siempre estoy monitoreando todo lo referente a esta pandemia", contó Ascúa, quien relató en detalle lo que pasó.



"Me comuniqué con una de la supervisoras de guardia y con el neumonólogo. Se me puso al tanto que habían llevado a un ‘paciente’, que había referido que tenía síntomas, fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato y algunos detalles más. Lo habían monitoreado, había sido llevado por Emergencias municipal. Emergencias se comunicó con nosotros para que activemos el protocolo y lo recibamos en un área de aislamiento que está fuera del hospital que es un consultorio externo y que está equipado para hacer todos los estudios necesarios. Todo el personal de la guardia se vistió con todo el equipo de protección específico para un paciente de casos sospechoso", detalló el funcionario en declaraciones a El Once.

"Casi de manera simultánea, estaba siendo atendido en la guardia un paciente politraumatizado y la médica y parte del personal de enfermería fueron a atender a este paciente en el consultorio externo. Mientras tanto, llamaron al neumonólogo para que termine de activar el protocolo. Él no vive en Nogoyá, está de guardia pasiva, tuvo que viajar", reseñó Ascúa.



"Cuando el neumonólogo llega a la ciudad para evaluarlo, ya estaba por referir sobre la situación a Epidemiología para avisar de esta situación, se encuentra que el paciente ya no estaba y que había referido que todo esto era un simulacro".

"Todo el personal y la dirección" se sintió "agraviado", sentenció el director del San Blás.

En el mismo sentido afirmó: "El hospital es la máxima autoridad a nivel departamental, es el máximo referente en el manejo de estos pacientes. Nunca supimos de esto. Desde hace varios días intentamos llevar tranquilidad a la gente y con esto se logró todo lo contrario, hubo histeria y pánico en la comunidad. Muchos creyeron que efectivamente había un caso sospechoso", advirtió.

