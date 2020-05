"Si Bordet tiene miedo que faculte a los intendentes"

L

os legisladores nacionales de la UCR en Juntos por el Cambio, Gabriela Lena y Atilio Benedetti, estuvieron el jueves en Chajarí. Desde allí participaron de la sesión virtual de la Cámara de Diputados de la Nación y en este marco, con la presencia del intendente local, Pedro Galimberti, se reunieron con representantes de comercios y servicios que aún no fueron exceptuados del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Tras la reunión pidieron al gobernador Gustavo Bordet que permita a los intendentes que definan cómo seguir con la cuarentena. "Si Bordet tiene miedo de tomar algunas decisiones, que faculte a los intendentes a tomarlas", lanzaron.

En el encuentro, que se llevó a cabo en horas del mediodía, hubo representantes de los jardines particulares, que no dependen del Estado; bares, comedores y restaurantes; gimnasios y también se hizo presente el sector turístico por intermedio de la Cámara Regional de Turismo (Cartur).

"Le pedimos al Gobernador senatez, sentido común y que se juegue por los entrerrianos que lo eligieron y que hoy dependen de su voluntad y decisión para llevar el sustento a sus familias"



"Escuchamos a todos los sectores y tomamos conocimiento de primera mano de cuáles son los problemas por los que atraviesan, y por pedido del Intendente Galimberti nos comprometimos a realizar gestiones ante la Provincia y la Nación para lograr la modificación del Decreto de Necesidad y Urgencia y avanzar, en la autorización para que estas actividades puedan funcionar, por lo menos mientras la situación sanitaria esté controlada", expresaron los Diputados en un comunicado.



En este mismo sentido expresaron que "desde que se inició la emergencia sanitaria hubo una constante transferencia de responsabilidades sin recursos a los municipios, de todos los signos políticos. El Ejecutivo provincial ha compartido todo menos los recursos que recibió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y, en consecuencia, lo que le estamos solicitando públicamente al Gobernador es que comparta algo más, que es la delegación de facultades para que los Intendentes puedan administrar y tomar decisiones en sus territorios", expresaron.

Lena y Benedetti también señalaron que ven a Bordet en una "situación cómoda frente a la pandemia, amparándose en medidas que toma Nación, sin concretar gestiones ante el poder central y excusándose de tomar decisiones en la Provincia".

"El Gobierno Provincial está paralizado, la única política pública que sostienen es la de no afectar la capacidad de respuesta de un sistema de salud pública que viene vapuleado hace años y no podemos hacer en dos meses lo que no se hizo en los últimos 20 años. Por esa razón le pedimos al Gobernador senatez, sentido común y que se juegue por los entrerrianos que lo eligieron y que hoy dependen de su voluntad y decisión para llevar el sustento a sus familias".