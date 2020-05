Repudio a la AFI de Macri por espiar a ex diputada entrerriana

L

a interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó este martes ante la Justicia federal una denuncia penal por presunto espionaje y seguimiento ilegal durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.

La presentación contra la gestión de Gustavo Arribas y su adjunta, Silvia Majdalani, que ahora tendrá que ser investigada por Comodoro Py, se llevó a cabo luego de que se encontraran miles de mails de políticos opositores, periodistas y empresarios interceptados de forma ilegal, y que fueron recuperados de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado.

La denuncia alude a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático". Según el escrito, al menos desde el 02/06/2016, se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados.

Gustavo Arribas

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, señala la denuncia.

En la lista de los espiados, aparecen nombres de la entonces oposición, como Rodolfo Tailhade, Marín y Leonardo Sabatella, Elisabeth Gómez Alcorta, Marco Cleri, Gabriela Cerrutti y Verónica Magario, pero incluso de la propia alianza Cambiemos como Laura Alonso, Nicolás Massot, Mario Negri y Ernesto Sanz.

La ex diputada provincial del peronismo, Leticia Angerosa, es la única dirigente de Entre Ríos que, por el momento, aparece en el listado.

Angerosa: "fue una práctica permanente"

“Es grave lo que ha pasado, es un retroceso enorme”, dijo la dirigente peronista de Gualeguaychú tras enterarse de que figura en la nómina. “Nos sorprende vernos espiados por un organismo estatal”, consideró, aunque aseguró que “esta práctica de persecución ilegal fue permanente en los últimos cuatro años de gobierno, que uno la liga a los momentos más oscuros de la Argentina".

Angerosa recordó en declaraciones a Máxima que “el ex presidente Macri asume estando procesado por escuchas ilegales, fue una práctica permanente. Después fue sobreseído por la justicia, pero estuvo procesado”.

Angerosa- centro- integró la Cámara Baja provincial hasta diciembre.

Al ser consultada sobre cuál cree que sería el propósito, Angerosa entendió que “el macrismo necesitaba controlar de manera excesiva a referentes de los diversos campos para no permitir la consolidación de la democracia, no permitir la participación, con esta forma de hacerlos aparecer de una manera que la sociedad no les crea, les pierda el respeto, los ignore o los desvalorice”, explicó.

Por último, dijo que “valoro la actitud de la interventora de la AFI de poner en manos de la justicia federal esta denuncia que es sumamente grave” y ponderó las expresiones de solidaridad que recibió, entre las que mencionó el Partido Justicialista, las organizaciones sociales y el bloque de concejales del PJ de su ciudad.

Repudio

Entre las expresiones de apoyo a la ex legisladora se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano. "Quiero expresar mi solidaridad hacia Leticia Angerosa por haber sido víctima de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Macri", señaló.

"Estos hechos deben ser investigados y llegar hasta los máximos responsables de operaciones que nos recuerdan al oscuro período de la dictadura militar en el país", manifestó el diputado.

Cáceres: “Macri y Arribas deben dar inmediatas explicaciones”



Por su parte, el Secretario General del Partido Justicialista de Entre Ríos y diputado provincial, José Cáceres, salió con dureza a cuestionar que “resulta indignante, ultrajante para las instituciones y la transparencia estatal, que el desastroso gobierno neoliberal de Macri no sólo haya arruinado la vida de millones de argentinos con sus políticas económicas, sino que además haya utilizado el Estado y sus recursos para realizar espionaje ilegal en prácticas oscuras”.



“La Justicia debe actuar y los denunciados deben dar explicaciones. Deseo extender nuestra solidaridad a quienes han sido espiados ilegalmente. Quiero especialmente brindar nuestro apoyo a una gran compañera como Leticia Angerosa, militante peronista y de los Derechos Humanos”, remarcó Cáceres.