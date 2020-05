Qué se sabe del nuevo caso positivo de Entre Ríos

E

l ministerio de Salud de la provincia confirmó este jueves por la noche el caso positivo de coronavirus número 30. Se trata de un hombre de la localidad de San Benito, que ahora se encuentra internado “aislado y estable” en la clínica La Entrerriana de Paraná.



Debido a que el hombre es además paciente oncológico, había estado en tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear (Cemener) de Oro Verde. La autoridades del centro anunciaron que se resolvió aislar a siete personas que trabajan en el mismo y que habían estado en contacto con el hombre. De todas maneras, afirmaron que no se trató de un contacto “estrecho”.



La Entrerriana informó este viernes por la mañana en un comunicado oficial que el paciente “se encuentra con parámetros clínicos estables y bajo tratamiento médico. Permanece internado en el Área de Aislamiento respiratorio”, destinada a pacientes con coronavirus.



Precisaron que es “un adulto mayor con antecedentes de riesgo para la patología”, que “ingresó como caso sospechoso, por lo que fue atendido en el Área de la Guardia destinada a enfermedades respiratorias, aislada del resto de la Guardia General”.



A su vez, el sanatorio indicó que “todos los Servicios y el Sanatorio en su totalidad funcionan normalmente bajo estrictos protocolos de seguridad”.

En tanto, la Municipalidad de San Benito hizo público que la persona no tuvo circulación en la ciudad, debido a su condición de salud, por lo que se investigan los tratamientos que se realizó en distintos centros de salud, en busca de indicios sobre la forma en que se habría contagiado.



Asimismo, el municipio hizo un llamado a la comunidad “en los cuidados y cumplimiento de protocolos establecidos. Es momento de cuidarnos aún más”. Además, desde la Comuna solicitaron responsabilidad a la hora de la circulación de información.







En cuanto a las nuevas habilitaciones de circulación que se habían autorizado desde la Provincia y que estaban implementando las municipalidades, el intendente de San Benito, Exequiel Donda, se comunicó con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, para consultar si es necesario dar marcha atrás con alguna actividad o medida.

“Me dijo que no. En caso de que sea necesario y el Comité de Emergencia Sanitaria lo crea necesario, me informaría para tomar la decisión en conjunto", dijo Donda a El Once.

Por su parte Cemener confirmó que el paciente positivo de Covid estuvo en el centro “hace 16 días”. La entidad inició una investigación interna para detectar los eventuales contactos que mantuvo en la ocasión. “Ya se aisló al personal que tuvo contacto con el paciente. A todos se les realizó hisopado. Se trata de siete personas”, indicó el titular del Cemener, Nahuel Tawata.

Se verificó con las cámaras del lugar que el hombre estuvo 13 minutos en la consulta y que los contactos con los empleados "no fueron estrechos”.