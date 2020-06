Chispas en las redes por la condena al cajero de Cambiemos

E

l ex responsable económico y financiero de la campaña de Cambiemos en 2015, Enrique Susevich, fue condenado en un juicio abreviado la semana pasada por el delito de desvío de fondos, ya que utilizó parte del dinero que le otorgó el Estado para imprimir boletas electorales, en otras contrataciones. En un acuerdo con la Fiscalía, el dirigente firmó una pena condicional de 2 años y tareas comunitarias, más la devolución de poco más de $700 mil.

Ante la noticia, el dirigente radical de Paraná, Jorge Landra, anunció en su Facebook: "Voy a pedir la inmediata suspension de su afiliación al partido". Sus dichos provocaron diferentes reaciones, e incluso la respuesta del propio condenado, quien afirmó que fue una causa política y que no se quedó con dinero estatal.

Uno de los primeros en comentar fue el ex pre candidato a diputado nacional por la UCR, Eduardo Lacoste, quien sostuvo: "Perdón por mi ignorancia, pero alguien lo autorizó, digo lo bancó, le dijo 'hacelo' y como buen empleado lo ejecutó...yo no creo que lo haya llevado a cabo por propia voluntad...me huele a que el jefe y sus amigos lo dejaron solo".

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Condenaron al cajero de campaña de Cambiemos





Enseguida, Susevich realizó su descargo: "Hola a todos los habladores. Soy Enrique Susevich, y lo primero que quiero decir, es que no soy LADRON no COIMERO ni CORRUPTO. Mi condena, para que entiendan algunos cabeza de termo, es por DESVIOS DE FONDOS, ES decir me dieron para comprar boletas electorales y compre boletas electorales y pase otros gastos de campaña. Jamás se me juzgo por otra cosa, y además esto lo reconozco ante el T de C haya por 2017", arrancó Susevich.

Y agregó: "Lo que si me DUELE, que supuestos radicales me ofendan con EXABRUPTOS QUE NI LA JUATICIA PERONISTA ME PUSO, y que se presten a esta operación POLITICA, perjeniada por el más alto poder político de ENTRE RIOS. Esto se inicia en marzo de 2019 y se hace un juicio exprés, que lo único que hace es perjudicar a la lista de CAMBIEMOS Y CANDIDATOS DEL RADICALISMO EN TODO ENTRE RIOS".





En ese sentido, rechazó que se le aplique una sanción, ya que su delito no significó fue una apropiación de dinero: "Sin lugar dudas, que no.merzco semejante sanción del Partido, porque ademas está comprobado que no me quedé con un solo peso, que el único cargo político ejercido fue el de Gerente de ANSES, y lo he cumplido más que bien, siendo mi oficina reconocida como UNA DE LAS MEJORES DEL INTERIOR DE ARGENTINA, por la cantidad y calidades atención de trámites. Todo lo que tengo lo hice trabajando desde el año 1988 en el sector PRIVADO, Y NO TIENEN DERECHO LOS UR NO ME CONOCEN AJUZGARME DE ESA MANERA".



Luego le dijo a Landra que está a "su disposición para mostrarle e informarle acerca de como se dio está causa. Todos uds al igual que Eduardo Lacoste tienen mi teléfono. Es solo 15 minutos para que me permitan mostrarles e informar los de este caso de CAUSA POLITICA. Espero que así como se tomaron 15 minutos para escribir en Face, se permitan tomar 150 minutos para hablar con quién suscribe. ACLARACION. Para que tengan en cuenta, tengo la CONCIENCIA MUY TRANQUILA, no se la de todos los que acá escribieron".

En otros de los mensajes, la ex concejal de Paraná, Ana Sione, expresó su apoyo al cajero de Cambiemos: "Sé que sos buena persona Quique y lo que te paso no es otra cosa que en campaña política losctiempo apremian y es sabido cuando el cte manda dinero a los departamentales muchas veces no eran rendido, la verdad quizás se te puede cuestionar por desprolijo. Fuerza Quique".