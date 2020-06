Pide que Allende además vaya preso

E

l diputado provincial Eduardo Solari (UCR) se refirió al acuerdo de juicio abreviado que firmó el ex diputado provincial justicialista José Ángel Allende, donde reconoció el delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. "Otra vez, el Ministerio Público Fiscal aparece como 'avanzando' contra la corrupción en un acuerdo de juicio abreviado donde el gremialista reconoce que robó, devuelve al Estado una insignificante porción del tremendo saqueo de fondos públicos, después de años de pericias incompletas, y se salva de la cárcel", afirmó Solari.

"Esperemos que el juez interviniente no avale semejante acuerdo, producto de un cajoneo inaceptable, con sabor a impunidad y que impide que Allende vaya preso"



También se refirió a las denuncias contra Allende formuladas por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el periodista Martin Carboni. "Reconoció también el "patoteo" hacia una funcionaria y un periodista, como si lo anterior fuera poco".

Solari sostuvo que "tan grave como lo antes mencionado, es que se evita de esta manera un juicio oral y público que ventile semejante delito con todos sus detalles para que el pueblo pueda acceder a toda la información".

El legislador provincial resaltó en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL que "un lustro investigándose el enriquecimiento ilícito del ex diputado -tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etc.-, para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa".

La casa que Allende entregará al Estado.

"Ahora también emerge este sentimiento encontrado que señalamos al principio: una puesta en escena del Procurador General de la Provincia, Jorge García, que debería prestar menos atención a las sugerencias que vienen de la Casa de Gobierno y actuar buscando, hasta el final, la verdad y la justicia" denunció el legislador radical.



"Obviamente, como ya lo dijimos, seguiremos todos los caminos constitucionales, legales y políticos para erradicar la impunidad y la mentira de Entre Ríos" cerró diciendo el diputado provincial Eduardo Solari.