Ya son cuatro las ciudades que endurecieron la cuarentena

uatro ciudades entrerrianas volvieron a la fase 1 de la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. Se trata de Villa San Justo, del departamento Uruguay; y Colón, San José y Pueblo Liebig, del departamento Colón. En las dos primeras se detectaron casos positivos de coronavirus que encendieron la alarma del Ministerio de Salud de la provincia.

Este spabado, en conferencia de prensael gobernador Gustavo Bordet se refirió al respecto. “Es frustrante dar marcha atrás con las habilitaciones y las fases”, aseguró, al tiempo que hizo un pedido a todos los ciudadanos: “Evitar tomar contacto con personas que vienen de lugares con circulación del virus”, poniendo como ejemplo de estos lugares al AMBA.

En ese sentido, explicó que “puede ingresar alguien asintomático y cuando llega a la ciudad de origen produce los contagios. Podemos tener estos casos y esto es por personas que violaron la cuarentena y no cumplieron las normas que están impuestas”.



Bordet remarcó que las normativas “no son un capricho. Por irresponsabilidad de unos pocos, se ve perjudicada la mayoría y peligrando su trabajo, teniendo que volver a cerrar sus negocios”.

Reuniones familiares

Por otra parte, Bordet remarcó que “las reuniones familiares implica solo vínculos de familia, no son reuniones sociales, que son de otra índole, donde no se puede asegurar que todos los que participen no hayan tenido contacto con personas infectadas en otras provincias”.

A su turno de hablar, la ministra Velázquez hizo un repaso de la cantidad de casos activos y en estudio del último reporte diario de la provincia. “En Entre Ríos hay 46 casos confirmados, 14 en estudio, 1191 descartados y 28 dados de alta”.



Respecto a la clasificación actual de las ciudades de Colón, San José y Pueblo Liebig, Velázquez explicó que son “zonas de transmisión local en conglomerado, una definición realizada por el COES (Comité de Emergencia Sanitaria), en conjunto con la Dirección Nacional de Epidemiología de la Nación”.