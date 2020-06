Ginés destacó como se lleva la cuarentena en Entre Ríos

E

n la conferencia de prensa del gobierno provincial estuvo presente el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Tanto el funcionario nacional como el gobernador Gustavo Bordet recalcaron en que la provincia está en una etapa en la cual debe reforzarse el autocuidado y la responsabilidad de la población para evitar que se expanda el virus.



El ministro llegó acompañado de parte del equipo de su gabinete nacional para trabajar en la provincia tras conocerse un incremento en los casos positivos que hubo en las últimas dos semanas. "Hemos transitado una buena parte de esta pandemia y lo hemos hecho menos mal que otros países, a nadie le ha ido bien. Argentina es un ejemplo, cosa que queremos seguir siendo", expresó.

"La situación hoy es diferente entre los distintos lugares, Entre Ríos es uno de los lugares donde las cosas están mejor desde el punto de vista epidemiológico. Se ve que el problema se trata de episodios de gente que no se cuida cuando vuelve de lugares donde hay circulación del virus. Estamos en una etapa que no terminó, que no podemos aflojar en el cuidado e hipotecar lo que hemos construido", expresó González García.





En esa línea, González García fue contundente: "'Cuidarse' no es superado por ninguna política del gobierno".

Destacó la estructura que montó el gobierno de Entre Ríos en materia sanitaria, con un 35% de cama disponibles, más del 30% de recursos críticos (respiradores) y aseguró que hay "una organización expectacular". Además, aseguró que el vínculo sanitario con el sector privado "es un ejemplo para el país".

En esa línea, informó: "Vamos a hacer un reforzamiento de algunos puntos donde se puede estar mejor con algún vehículo y respiradores".

No obstante, recalcó: "Tenemos que seguir tratando de que el virus no entre a Entre Ríos y que si entra, sea acotado y evitado su propagación. Más allá de las políticas, no podemos perder esa responsabilidad colectiva y esa consciencia que hizo que tengamos los resultados que tenemos".