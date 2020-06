Protesta de gimnasios en Casa de Gobierno

I

ntegrantes de la Cámara de Gimnasios de Paraná se manifestaron este jueves en Plaza 1º de Mayo para exigir la habilitación de la actividad en el marco de la nueva etapa de distanciamiento social en la que ingresó la provincia de Entre Ríos.









Diego Scocco dijo que "ya es insoportable la situación económica e imposible de ayudar"."Hace 100 días que nuestros gimnasios están cerrados en muy serio riesgo de quebrar. De hecho, en la última semana hubo seis cierres de gimnasios en la ciudad que fueron definitivos porque los chicos vendieron todo", aseguró según consignó El Once.



"Hoy día pedimos, no solo abrir, sino que también nos den una ayuda porque no tenemos formas de mantener las familias que trabajan en cada una de nuestros gimnasios", sentenció al remarcar: "Es injusto, no solo por no poder trabajar sino también por no poder brindar un servicio de salud a la población".