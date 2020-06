Cierran el banco Nación por un caso sospechoso

P

or un caso sospechoso de coronavirus cerraron la sucursal del Banco Nación en Paraná. Según se informó desde el gremio La Bancaria, la medida se mantendrá hasta tanto se conozcan los resultados médicos de los análisis a uno de los empleados.

El paciente se desempeña como Oficial de Banca Individuos y está en pareja con una mujer que dio positivo de Covid-19 en los últimos días. Por lo tanto se procedió a realizarle un hisopado, pese a no presentar síntomas.

Por precaución, el resto de los trabajadores del banco decidió autoaislarse hasta tener mayores precisiones del estado de salud de su compañero. Los empleados no serán hisopados mientras no presenten síntomas o no se sepa el resultado del test al caso sospechoso, indicaron desde La Bancaria.

Mientras tanto, se procederá a limpiar y desinfectar el establecimiento. De esta manera, no se podrán realizar trámites al menos durante este lunes y durante la jornada se evaluará la posibilidad o no de volver a funcionar este martes.