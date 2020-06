No encuentran el origen de seis contagios en Paraná

E

l director del área de Epidemiología, Diego Garcilazo, reconoció en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este miércoles que "no se puede hablar de un porcentaje de probabilidades, lo que sí existe claramente es la posibilidad de que haya circulación comunitaria de COVID-19 en Paraná".

Según explicó, esto va a depender de "cómo se detectan y evolucionan los casos durante esta semana, que es crítica para el diagnóstico epidemiológico en Paraná". Que haya circulación comunitaria en Paraná "dependerá de aquellos casos que se vayan detectando en los cuales no se pueda encontrar el nexo epidemiológico", aclaró el funcionario.



"Al ser una ciudad tan grande en contagio por conglomerado, esto genera que, a diferencia de localidades más chicas, el riesgo de transmisión comunitaria sea mayor", agregó.

Lo que dice el archivo Junio, 2020 20 casos nuevos: 11 son de Paraná





Al consultarle si se confirmó el nexo epidemiológico de aquellos pacientes en los que eso no estaba determinado, Garcilazo explicó que "cuando se informa que, en primera instancia, no existe el nexo, después, con la investigación epidemiológica se determina cuál ha sido el contacto con el quel la persona se infectó".



"Cuando se notificó el primer caso del conglomerado en Paraná, en primera instancia, hubo casos cuyos nexos epidemiológicos no estaban claros; pero hasta el momento, la mayoría está relacionado con contactos estrechos al conglomerado que se observa en la ciudad de Paraná".



"En la provincia, en las localidades con transmisión por conglomerado, se abrió la definición de caso para incorporar aquellos cuadros respiratorios como neumonías o síndromes gripales que no tengan antecedentes de viaje ni nexo directo con algún caso confirmado, para poder evaluar la posible transmisión comunitaria en estas localidades", explicó.



Al consultarle si están previstas nuevas restricciones a actividades económicas ya habilitadas, comentó que "las que puedan suspenderse se consensúan con el municipio y el COES".



"Recomendamos la disminución de circulación de personas lo mayor posible, sobre todo en estas circunstancias", indicó.