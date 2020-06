Cerró hotel de Paraná después de 74 años

E

l Hotel Paraná Plaza Jardín, ubicado en calle 9 de Julio de Paraná, cerró sus puertas este miércoles como consecuencia de la crisis que generó la parálisis económica por la pandemia. El emblemátcio establecimiento fue inaugurado en 1946, y es el único sobreviviente de la época y gracias a la preservación de su arquitectura, la fachada ha sido declarada de interés municipal, dentro de los programas de preservación de patrimonio de la ciudad de Paraná.

"Para nosotros, como empresa familiar paranaense es una noticia que no nos hubiera gustado dar nunca pero la situación se ha vuelto insostenible debido a que estamos con las puertas del hotel cerradas desde el 18 de marzo pasado debido a la difícil situación que nos impacta a todos; la pandemia COVID-19. El sector hotelero gastronómico ha sido el más golpeado por el coronavirus en todo el mundo y son cientos de miles de locales que han tenido que cerrar sus puertas", remarcaron en un escrito lLila Yañez y Carmen Yañez, a cargo de la Dirección del Hotel. "Para nosotros, como empresa familiar paranaense es una noticia que no nos hubiera gustado dar nunca pero la situación se ha vuelto insostenible debido a que estamos con las puertas del hotel cerradas desde el 18 de marzo pasado debido a la difícil situación que nos impacta a todos"



En otro apartado del escrito, subrayaron: "Fueron 73 años apostando a nuestra Paraná, que nos vio crecer y nos permitió desarrollarnos como empresarias locales. Hemos recibido ayuda para intentar paliar la crisis sin precedentes que vivimos, pero la misma resulta escasa. Con gran esfuerzo hemos podido cumplir con los salarios y obligaciones a la fecha. Nuestra Municipalidad no ha aportado el mínimo beneficio a nuestro sector. No se ha atendido la necesidad imperiosa de las empresas de obtener créditos blandos que nos permitan sobrellevar ésta crisis. También hemos solicitado que se nos permita trabajar, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, sin embargo el último fin de semana, un decreto municipal nos obligó a cerrar los restaurantes, a pesar de que todos estábamos cumpliendo con los protocolos".

"Lamentablemente no tenemos horizonte y no sabemos hasta cuándo durará ésta crisis. Vivimos en una incertidumbre que no nos permite planificar a futuro y nos ha quitado los sueños de todo proyecto.La decisión de cerrar definitivamente fué adoptada con mucha carga emotiva, más el dolor de no poder seguir dando trabajo a un grupo de colaboradores, a los que se les respetarán sus derechos como siempre ha sido", indicaron las directoras sobre el final del comunicado.

Solidaridad con trabajadores