Denuncian que Frigerio estaba en un pádel clandestino

l presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, aseguró este luensque el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio fue uno de los participantes del torneo de pádel clandestino realizado ayer en esa localidad bonaerense, aunque se retiró antes de que ocurriera el operativo que finalizó con la detención de 16 personas, entre ellas un funcionario del municipio de Tigre.



"Todos los funcionarios nombrados estaban, según me lo confirmó la empresa que concesiona el club, incluso Rogelio Frigerio, quien teóricamente se fue antes del allanamiento", sostuvo Pérez esta mañana en diálogo con el canal de noticias TN.



En ese sentido, explicó que el procedimiento llevado a cabo por Gendarmería ocurrió en un predio dentro de club que está concesionado a una empresa privada y que cuenta con canchas de fútbol, de tenis y de pádel, donde se organizó el torneo clandestino.



"El club está abierto porque hay una guardia del SAME trabajando en la sede, ellos duermen y comen ahí, es lo que aportamos desde nuestra función social, y por ende está cerrado el club pero las puertas están abiertas, porque entran y salen ambulancias permanentemente", agregó.

Además, aclaró que la persona de seguridad que vive en el club "tiene problemas de salud, por lo que no estaba en funciones" cuando ocurrió el hecho."Por esa razón implementamos un sistema de cámaras de seguridad hace aproximadamente un mes, y anoche las pusimos a disposición de la Justicia", comentó Pérez en relación a las imágenes que la Justicia Federal se encontraba analizando desde esta mañana para establecer las identidades de quienes participaron del torneo.

"Hubo una irresponsabilidad total de parte de todos los funcionarios, la verdad es que nos hacen quedar muy mal como institución, y vamos a tomar medidas con la gente que está en la concesión", concluyó.



Por otra parte, el subsecretario Legal y Técnico de Pilar, Mariano Sosa Beláustegui, dijo en diálogo con el mismo medio que el municipio tomó conocimiento de lo ocurrido cuando el Juzgado actuante se contactó con las autoridades para solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad locales, tras lo cual funcionarios se dirigieron hasta el lugar para clausurarlo.



"Nosotros estamos muy pendientes de lo que arroje la investigación penal, somos muy respetuosos del accionar de la Justicia, y una vez que tengamos toda la información sobre cómo se dieron los hechos y quiénes estaban presentes, evaluaremos las sanciones a aplicar a los concesionarios o a las personas que estaban a cargo de establecimiento", agregó.



Según indicaron voceros del Ministerio de Seguridad, el episodio se produjo ayer cerca de las 17.30, cuando un vecino del club realizó una denuncia en la línea 134, tras observar al grupo de personas que ingresaba al lugar.



Personal de la Base Operativa 8 de Gendarmería que acudió al lugar constató que se encontraban violando las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, por lo que detuvo a las 14 personas que estaban jugando al pádel y a otras dos, que estaban allí como representantes de la empresa que gestiona el predio.



De acuerdo a la información que trascendió de la causa, entre los aprehendidos se encuentran el secretario general y de Economía del distrito de Tigre, Luis Lauria, un estrecho colaborador del intendente Luis Zamora.



Los gendarmes también secuestraron cinco vehículos que estaban en la entrada y dieron intervención al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien los imputó por incumplimiento del decreto 297/20 y dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la causa.