Polémica venta de una barranca del Parque Urquiza

ueva polémica en Paraná. Ahora, en el marco de la pandemia, se informó que una inmobiliaria de la ciudad promociona la venta de un enorme lote de espacio verde cerca del Patito Siriri, entre las calles Albert, De la Torre y Vera.

Bajo el título "Menos Parque para todos y más espacio público que desaparece en la ciudad", la página de Facebook Paraná Hacia el Mundo publicó que "una inmobiliaria de Paraná promociona en un video la venta de un enorme loteo en un espacio verde de la ciudad justamente frente al Patito Siriri".

La inmobiliara Armandola es la que ofrece la barranca:







"El hermoso terreno que fue de siempre lugar de esparcimiento, con una de las mejores vista de la ciudad se encuentra entre las calles Alberti y De La Torre y Vera.

Según la inmobiliaria los terrenos son privados y los papeles 'están en regla' pero llama la atención que semejante predio, en uno de los lugares mas espectaculares de la ciudad, no haya sido construido por cientos de años y ahora... aparecen dueños?", dice el posteo.





A su vez, agrega: "Y suponiendo que si tuvieran dueños, no serian, por años de uso y mantenimiento de la misma Municipalidad de Paraná, parte del Patrimonio Publico de la Ciudad? No es todo ese sector parte del Parque Urquiza que YA es Patrimonio de la ciudad? No puede la municipalidad negarse a aprobar un loteo ahí, mas teniendo en cuenta que fue la misma quien se encargo por años que ese predio sea un hermoso lugar de paseo paranaense, incluso con la construcción de la calle que la atraviesa?".





Finalmente, dice que "hace 100 años, gente como los Urquiza o los Gazzano donaban sus tierras para todos los paranaenses... Ya no hay nadie que tome esos ejemplos hoy en día? Es un atropello mas a la tierra de los paranaenses. Al igual que el Balneario Los Arenales, otro espacio publico de la ciudad puede desaparecer. Se lo volveremos a permitir?".

La publicación generó cientos de reaciones contra la venta de ese lote. El usuario Leanro Reyes, por ejemplo, dijo: "Se pudre todo si venden estos terrenos. El Parque es de todos los paranaenses. Mangas de ratas, por qué no arreglan las calles antes de vender terrenos del parque, esto es una vergüenza".

"Si los papeles están en regla esta en derecho a disponer, también es cierto que debe mostrar los comprobantes de pago del mantenimiento del terreno por parte del municipio, y si no están pagos la Municipalidad debe iniciar gestión de cobro por el mantenimiento durante décadas, la deuda debe ser mayor que el valor del terreno", aseguró otro usuario identificado como Rodolfo Montero.





Alexis Vanderberg aportó un comentario que encendió más la bronca: “Los Armandola le hicieron firmar al dueño original de apellido Pintos la venta acomodados con un escribano. El hombre no tenía todas las capacidades mentales, lo mismo hicieron con 9 hectáreas que eran de una mujer frente a Mariapolis en la entrada de Paraná".

Otro comentario que generó polvareda fue el de la usuario Alejandra Caisso, que rechazó los comentarios en contra y responsabilizó por la situación a los "gobiernos populares": "Lamentable las quejas, cuando una propiedad es privada, y se pagan los impuestos y es un campo por 1000 años, y se pagan los impuestos es privado, porque no se quejan para sacar las villas que están en Paraná, sobre propiedades privadas (ej. villa 351 y Macarone, es una suceción de la familia Zumalacarregui, y lamentablemente una familia que hoy se encuentra prácticamente en la calle, no ha podido disponer de sus propiedades, por culpa de gobiernos populares) y que los gobiernos populares urbanizaron, ojalá a todos los que critican les expropien sus propiedades para llevar a un desocupado, haber si les va a gustar".