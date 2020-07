Postales de la marcha opositora en Entre Ríos

E

ste jueves se realizó en todo el país un "banderazo", bajo el lema "Por la libertad, la Justicia, y el bienestar de los argentinos”. La manifestación opositora al gobierno nacional tuvo su réplica en algunas ciudades de la provincia, como Paraná, Colón, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

En la jornada hubo cuestionamientos a la extensión de la cuarentena por el coronavirus; se exigió que la justicia actúe contra la corrupción; y se rechazó la intervención de la cerealera Vicentín, entre otra larga lista de planteos.





En la capital entrerriana, la marcha partió desde Plaza 1º de Mayo y fue acompañada por "bocinazos" de vehículos que se sumaron a la movilización. Los manifestantes llegaron hasta Casa de Gobierno, donde entonaron el Himno Nacional y reclamaron contra la cuarentena y otras medidas del gobierno nacional, como el intento de intervención en la cerealera Vicentín.





En la costa del Uruguay, en tanto, vecinos de Concordia y Colón salieron a las calles, pese a las bajas temperaturas que presentaba la tarde. Cuarentena, ataques al campo, Vicentin y el rol del poder político, fueron ejes de la protesta.

Marcha en Concordia (Foto: elentrerios.com)

En Concepción del Uruguay, los vecinos marcharon a la Plaza Ramírez. Las principales consignas que se vieron fueron "por las libertades", "contra el ajuste de Bordet" y "por la independencia de los poderes y contra el ataque al campo y la inseguridad".

Los uruguayenses se manifestaron en la Plaza Ramírez. (Foto PiramideNet.com).

En Gualeguaychú, los manifestantes transitaron la avenida Costanera hasta LuIs N. Palma hasta plaza San Martín, luego retomaron por Sáenz Peña hasta calle Urquiza, después hasta Avenida Parque y por esa arteria retomaron hasta la Costanera para concluir en el punto de partida, plaza Colón. Allí la concentración terminó con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Caravana en Gualeguaychú (Foto: Reporte2820).

Desde la organización del “banderazo federal” sintetizaron los motivos de su convocatoria en los siguientes 9 puntos:



1. Para que se respeten nuestros derechos constitucionales. Trabajar, ejercer toda industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, son derechos consagrados por el artículo 14º de la Constitución Nacional. Hoy todos están siendo violados.



2. Para que dejen de fundir negocios. Cada vez más comercios cierran sus puertas. Prohibir actividades con bajo riesgo de contagio es un capricho absurdo que está condenando a la miseria a millones de argentinos.



3. Para que le devuelvan los aumentos a los jubilados. Congelaron por decreto tu jubilación, la de tus viejos, la de tus abuelos, pero le dieron una pensión de 400 lucas a (Amado) Boudou que está condenado por corrupción.



4. Para que abandonen esta cuareterna boba. Vamos rumbo a la cuarentena más larga del mundo mientras los contagios siguen aumentando. Necesitamos una propuesta de aislamiento inteligente y con un claro plan de salida. Basta de improvisar.



5. Para que dejen de atacar al campo. Retenciones, desdoblamiento cambiario, rotura de silobolsas, incendios, robos y encendidos discursos anticampo de partidarios del gobierno. Van a destruir a la actividad más productiva de la Argentina.



6. Para que el Congreso vuelva a tener sesiones presenciales. Cristina (Fernández) ignoró el reglamento del Senado y silenció a la oposición. (Sergio) Massa le negó la palabra a un diputado. Necesitamos que nuestros representantes estén en el recinto. No se puede dar la pelea por Zoom.



7. Para exigir una Justicia que funcione. Soltaron presos VIP. Soltaron presos comunes. Deciden a quien guardar y a quien liberar según el escenario político. Digamos basta. Necesitamos jueces, independientes, valientes y republicanos.



8. Para que toda la oposición entienda que los necesitamos unidos y nuestro lado en esta lucha. Basta de discutir por pavadas. Basta de pelear por liderazgos y puestos. Basta de pelear por liderazgos y puestos. Basta de dialogar con quienes no escuchan. Basta de hacer acuerdos con quienes nunca cumplen. La pelea es acá y ahora.



9. Para que la Argentina sea el país próspero que debería ser, y no la cloaca decadente en que la transformó el kirchnerismo. Merecemos y podemos tener una vida mejor que esta. Pero jamás lo lograremos si no ponemos un freno contundente y definitivo a quienes viven arrastrándonos hacia el pasado.