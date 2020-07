Santa Fe exigirá hisopado negativo para ingresar

No se podrá ingresar a Santa Fe sin hisopado negativo.

l gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció este miércoles por la noche la suspensión por catorce días de los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario, a raíz del crecimiento de la curva de contagios por coronavirus que afecta a la provincia y en particular a Rosario y la región.

También remarcó que habrá un control más estricto de que la ciudadanía cumpla con las medidas de protección y que se respeten los protocolos en los comercios. Entre las medidas anunciadas se encuentra la que se exigirá que toda aquella persona que no sea residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas".





[EN VIVO] Reporte Epidemiológico de la provincia de Santa Fe https://t.co/D0LvpI78Uk — Omar Perotti (@omarperotti) July 22, 2020





"No queremos volver atrás, hay avances importantes. Cada uno de ustedes es responsable directo de esos números", sentenció, y llamó a "cuidar esos números".



Luego de que la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, advirtiera que el departamento Rosario entró en etapa de circulación comunitaria del coronavirus Covid-19, ya que la cantidad de contagios no permite "determinar claramente en cada caso el nexo epidemiológico", el gobernador anunció las nuevas medidas para la provincia, con una advertencia: "No queremos volver atrás".

"En la provincia habrá una mayor coordinación entre la Policía, los municipios y sus agentes de control y el Ministerio Público de la Acusación, para la aplicación de multas para quienes no estén utilizando los barbijos y aquellos que no cumplen con los protocolos", dijo Perotti, quien encabezó el reporte epidemiológico junto a Martorano, el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana.