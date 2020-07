Moine anunció que vuelve a la política

E

l ex gobernador y ex intendente de Paraná, Mario Moine, anunció su regreso a la actividad política. El dirigente dijo que volverá al ruedo por fuera del Partido Justicialista a través de un agrupamiento que reúne a dirigentes de diferentes extracciones, como peronistas, radicales y macristas. Además, aclaró que no será candidato.

"Vuelvo a la política. No como candidato. Tengo suficientes años como para que esa coherencia no la rompa. Vamos a armar una idea que es una utopía. Esta vez vas a votar un proyecto de gobierno, no un hombre. La idea es trabajar durante tres años con todos los sectores. Vuelvo por fuera del Partido Justicialista: con peronsitas; soy amigo de gente de Cambiemos, del PRO, del radicalismo. Por fuera del kirchnerismo, de la conducción de Macri, como (Horacio Rodríguez) Larreta", explicó.

En ese sentido, señaló que "la idea es armar un grupo pequeño con tópicos trascendentes: vamos a discutir dos años antes un proyecto de ley, para que nadie diga que fuimos a las 2 de la madrugada, un día de lluvia, a votarlo".

"Ningún dirigente peronista me da confianza"



Entre los dirigentes que lo acompañarán, mencionó a Luis Leissa, Emilo Martínez Garbino, Emanuel Gainza y Fernando Quinodoz. "Lejos del Beto Bahl (por el intendente de Paraná)", aclaró. Y agregó que "ya ningún dirigente peronista me da confianza porque basta ver el silencio que han hecho con los contratos truchos; y algunos cuantos de Cambiemos".

En el equipo económico, dijo que estarán Maximiliano Asencio, que fue su ministro de Economía entre 1991 y 1995; y el empresario avícola Héctor Motta. "No quiero la Entre Ríos que Urquiza soñó; yo quiero la Entre Ríos que los entrerrianos discutan", dijo Moine.

Finalmente, mencionó algunas de las ideas que piensa impulsar: "Basta de jubilados a los 53 años cuando todos en la actividad privada nos jubilamos a los 65 los hombres y a los 62 las mujeres. Basta de sueldos de $400 mil; basta de organismos descentralizados con presidente y vicepresidente. Todos los legisladores van a ser mujeres, no quiero ver un hombre porque han demostrados ser corruptos a lo larga o a la corta, nombrando familiares o afanando con contratos truchos".