La noticia de la supuesta violación de Nahir Galarza era vieja

E

ste martes, el vocero de la familia Galarza, Jorge Zonzini, difundió un video en el que se ve una entrevista hecha por una psicopedagoga a Nahir Galarza, en 2014, en la que la chica afirmaba haber sido víctima de un secuestro. Las imágenes fueron divulgadas por diferentes medios provinciales y nacionales -entre ellos INFORME DIGITAL-, pero con el paso del tiempo se detectó que se trataba de una historia ya contada tiempo atrás.

Zonzini, quien se presenta en sociedad como experto en "posicionamiento y consolidación de productos, Marcas, Artistas, Políticos. Especialización en Entretenimiento y Medios" afirma que el video se trata de un documento judicial que involucran a Fernando Pastorizzo, asesinado por la joven en 2017.

Sin embargo, en las imágenes nunca lo nombra: “Estaba oscuro y no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida”, asegura Nahir en la grabación de la entrevista.



Lo cierto es que la difusión del video fue la nueva estrategia para victimizar a Galarza, quien purga una condena a cadena perpetua que cumple en la UP6 de Paraná, por el crimen de su novio. De hecho, la historia del secuestro, que la justicia nunca pudo probar, fue contada hace dos años por los medios de Gualeguaychú y nacionales.

Tal es el caso del diario El Día y Clarín, que en enero de 2018 dieron cuenta que cuando Nahir tenía 16 años y era una estudiante del secundario, permaneció todo un día desaparecida, sin informar donde estaba. "Obviamente, eso causó gran preocupación a sus padres, quienes avisaron a la policía", contaban por entonces los medios mencionados.

Y agregaban que "Nahir dijo en aquel entonces que cuando salió del colegio la habían obligado a subirse a un auto, la habían drogado y había perdido el conocimiento. Agregó que cerca de las 21 horas despertó tirada en un terreno baldío".

Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Video: Nahir Galarza había denunciado un abuso sexual





La nota finalizaba con la aclaración de que "el fiscal que lideró la investigación no pudo confirmar que lo denunciado por la chica fuera cierto, y el caso quedó en el archivo". Dos años después, la historia vuelve a ser traída al debate público, pero esta vez por el vocero de la familia en el marco de la batalla judicial para conseguir la excarcelación de la joven.

Cabe recordar que el 22 de abril de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió los fundamentos por los cuales confirmó la condena a Galarza. Allí, los magistrados rechazaron el planteo de la defensa, que sostenía que el Tribunal que juzgó a Nahir no tuvo en cuenta que ella dijo que sufría violencia de género por parte de Pastorizzo.





Lo que dice el archivo Agosto, 2019 Nahir seguirá presa





Por el contrario, el STJ, a través del voto de Daniel Omar Carubia, entendió que en la condena se “trató con solidez” la perspectiva de género y destacó que “el Tribunal de mérito ha dedicado extensas consideraciones acerca de dicho tópico”.



En el fallo, los jueces Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio sostuvieron que la sentencia condenatoria no es una “resolución arbitraria ni sexista” y destacó que el Tribunal de primera instancia valoró “correctamente las evidencias existentes para decidir al respecto, como así también las diferentes mutaciones que fue produciendo la encartada a lo largo del proceso, adaptando sus declaraciones a sus propios intereses, y si bien la imputada no estaba conminada a manifestar una verdad, el juez analizó sus dichos a la luz de una perspectiva de género, evaluando una serie de episodios, los que no pudo tener por acreditados”.