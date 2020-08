Un diputado denunció una campaña de difamación

E

l diputado provincial Juan Pablo Cosso (Frente Creer) denunció en la Justicia una campaña de acoso y difamación hacia su familia, que empezó con el reparto de “papelitos” en distintos puntos de su ciudad, Villaguay, con mensajes en los que se endilgaba delitos de corrupción de menores por parte de su padre, pero que después saltaron a las redes sociales con supuestos pedidos de servicios sexuales para realizar tríos. Algunos, incluso, que involucran a su madre, ya fallecida.

Las publicaciones, según el legislador, datan de unos siete meses atrás, y desde entonces junto a la Justicia y la Policía están en la tarea de desentrañar el origen, quién las publica y las motivaciones, aunque como no han llegado a determinar el responsable, la denuncia en los Tribunales se hizo contra autores anónimos.

Juan Pablo Cosso es, además de legislador provincial, abogado, y en ese rol fue querellante en la causa en la que resultó condenado en 2019 el cura Marcelino Moya a 17 años de prisión por los delitos de abuso y corrupción de menores.





Según consignó Entre Ríos Ahora, la investigación está en manos del fiscal Mauro Quirolo, de la Unidad Fiscal de Villaguay, aunque por tratarse de un delito contra el honor, es la persona afectada la que tiene que aportar la mayor cantidad de prueba a la causa.



“Con profunda tristeza y bronca me veo en la obligación de realizar este comunicado, con el fin de hacer público que desde hace aproximadamente siete meses quien les escribe y su familia estamos siendo hostigados con la proliferación de mensajes anónimos en la vía pública, los cuales consisten en pequeños papeles/cartones que son esparcidos en distintos puntos de la ciudad (Capilla de Lourdes, Zona de termas, Club y Escuela Sarmiento, etc.) generalmente en el radio que rodea al centro de la ciudad, en los cuales se detalla la canallada que se puede leer en la imagen que acompaño, un delito de corrupción de menores, siendo firmados dichos mensajes con el domicilio, teléfono y comercio de mi padre y su pareja, haciendo una alusión directa y totalmente deliberada hacia ellos, razón por la que hemos radicado denuncia que tramita bajo el Legajo N°17.333 en la Unidad Fiscal local (aclaro contra persona incierta por desconocer el/los real/es autor/es)”, publicó Cosso este martes a través de Facebook.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 A quién responde hoy cada uno de los nuevos diputados





Aquella primera distribución de mensajes a través de “papeles” o “cartones” siguió después en redes sociales. Según el legislador, se han publicado avisos “en portales de clasificados de internet (Doplim.com.ar), solicitando intercambio de parejas, en los que publican nuevamente domicilio y teléfono, pero rubricados los mismos con el nombre de mi madre fallecida (Anita), con el único fin de lograr que los que lo vean (y se interesen de ello) llamen a la casa, los atienda mi padre y le pregunten, ni más ni menos, por intercambiar pareja con su difunta esposa (mi vieja), difícil de digerir ¿no?”.

"Seguiremos trabajando hasta el cansancio para dar con el/ los/ la/ las/cobarde/s y que paguen por este daño tanto ante la Justicia como ante la sociedad"



Luego, relató: “Hace tiempo que la Unidad Fiscal, la Jefatura Departamental y quien suscribe estamos abocados a la investigación de los hechos para dar con el autor/a y/ o autores materiales e intelectuales de este aberrante hecho, máxime cuando es de público conocimiento no solo mi rol en la política sino también de mi compromiso (desde lo político y profesional) para con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por eso acudo a este medio, corriendo con el riesgo de entorpecer (en parte) la investigación, pero con el cansancio y el agobio de ver cómo se intenta gratuitamente ensuciar alguien con un simple papel que describe el más aberrante de los delitos, sumado a la dirección y teléfono de nuestra casa de toda la vida, con el cansancio de que cada día que pasa y alguna persona denuncia en las redes sociales o reconoce la dirección y nos avisa, tenemos que dar explicaciones, ampliar denuncia, acompañar prueba, etc. (sin entrar en el tremendo daño espiritual que han logrado), y mientras tanto el ser despreciable, que no dudó en este momento debe disfrutar leer que ha logrado su cometido, está riéndose tranquilo/a en su casa, revolcándose en su propia basura”.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Los legisladores que se quedan y los que se van





El legislador sostuvo que siempre entendió que “cualquier diferencia, sea personal, ideológica, etc. tiene su ámbito para debatirse, o manifestarse, pero esto no es más que un cóctel de odio, ensañamiento y por supuesto cobardía. Por esto, acudo a este medio, porque he tenido la suerte de que esos malditos mensajes han caído en manos de gente buena, que los ha entregado a la Justicia como corresponde, y algunos me los han entregado para continuar la tarea investigativa. Seguiremos trabajando hasta el cansancio para dar con el/ los/ la/ las/cobarde/s y que paguen por este daño tanto ante la Justicia como ante la sociedad. Les pido a todos aquellos que encuentren mensajes de la misma índole, y/o que sepan de alguien que los encontró o vean publicaciones de este tipo de algún vecino manifestando que los encontró, o pueden aportar información precisa sobre el autor de éstos hechos, háganlo saber a Fiscalía o a Jefatura a los fines de llegar a la verdad, que aunque tarda en llegar, siempre gana.- Reiterando mi compromiso, y el de mi familia, para con los más vulnerables, reiterando nuestro enérgico repudio a cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso de niños, niñas y adolescentes, los saludo con afecto”.