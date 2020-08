Cómo votaron los senadores entrerrianos la reforma judicial

L

a reforma judicial recibió en las últimas horas media sanción en la Cámara de Senadores. El “Frente de Todos”, que tiene mayoría en el recinto, la aprobó sin contratiempos y luego de varias horas en las que la tensión fue en aumento.

Cristina Kirchner hizo valer su poder y alineó a todos los legisladores peronistas para acompañar la iniciativa. Justo dos días después de asegurar que el proyecto que se trataría no sería la “verdadera reforma judicial que necesita el país”.La media sanción que le dio la Cámara Alta se consiguió tras 40 votos afirmativos, 26 negativos y 0 abstenciones. Entre los que votaron a favor hubo un entrerriano, el concordiense Edgardo Kueider (Frente “Creer Entre Ríos”).

“El Senado de Argentina aprobó el proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal enviado por el presidente Alberto Fernández. Se incluyeron mis modificaciones a los cargos propuestos para la Justicia Federal de Entre Ríos, optimizándolos para el sistema acusatorio”, destacó el ex secretario general de la gobernación, durante el primer mandato de Gustavo Bordet.

Aclaró que, “sin sumar cargos a los ya propuestos en el proyecto original, en Entre Ríos este reordenamiento implica la creación de un Juzgado Federal en Concordia, dos nuevas Fiscalías con competencia penal y dos Defensorías para las jurisdicciones de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná”.



Además, establece la creación de un Juzgado con competencia ambiental en todo el territorio de la provincia con asiento en Paraná y una Secretaría Ambiental. “Esta propuesta ha motorizado iniciativas similares en otras jurisdicciones”, destacó el senador por Entre Ríos.

2 votos negativos

Los opositores Alfredo De Angeli y Stella Olalla se opusieron a la Reforma Judicial impulsada por la gestión de los Fernández.



“Es un proyecto de Ley que está cuestionado por una gran parte de la sociedad. Es el proyecto de la Reforma de la Justicia. ¿Por qué votamos en contra? Porque ese proyecto no le resuelve el problema a la gente. Le resuelve el problema a algunos dirigentes, buscando impunidad”, sentenció el ex candidato a gobernador en 2015.



“Es un proyecto que la mayoría de los expositores, de los 48 que fueron, 27 dijeron que no era un buen proyecto. Así que hoy, lamentablemente, vamos a tener que votar en contra un proyecto que ya nació mal”, concluyó luego.



El próximo paso, en la continuidad del debate parlamentario, será en Diputados. Y ahí entrará en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa y del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner.