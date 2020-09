Gualeguaychú se adelanta y pide abrir gimnasios, bares e Iglesias

E

l intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, elevó este miércoles al mediodía a la autoridades provinciales un listado de actividades que pretende sean habilitadas próximamente, en el marco de una progresiva reapertura de sectores comerciales.

Cabe recordar que la ciudad fue declarada con transmisión comunitaria del virus el 27 de agosto. Entonces, al igual que Paraná, retrocedió a la fase 3 por 15 días. El decreto presidencial que lo dispuso vence el próximo 13 de septiembre.

Para fundamentar la apertura, el intendnete aseguró que se ha conseguido buenos resultados epidemiológicos con el aislamiento. "Esta medida de restricción a la circulación ha logrado los objetivos propuestos, descomprimiendo el sistema sanitario. Esto se ha alcanzado con el compromiso y esfuerzo de toda la comunidad en el cumplimento de la misma. Es por ello que pusimos en consideración del COES local la posibilidad de retomar una serie de actividades en la ciudad" resaltó el presidente municipal.

Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Paraná volvió al aislamiento



-Actividades deportivas individuales: caminata, trote, bicicleta, tenis, padel, pelota a paleta, badmington, golf, footgolf, equitación, tiro deportivo, tiro con arco, canotaje, remo, vela (kiutesuf, windsuf, optimist), sup (stan up padel), natación en aguas abiertas (solo para prácticas en río para entrenamientos) y pesca deportiva de costa, Bochas, Tenis de mesa,Ajedrez,Atletismo,Patín artístico,Patín de Carrera, Motociclismo Automovilismo,Beach vóley,Padel (en cancha cerrada),Pelota Paleta (en cancha cerrada),Gimnasia deportiva, Natación, Esgrima. -Establecimientos habilitados como sala de musculación, sala de crossfit, entrenamiento funcional, spinning, sala de pilates y/o yoga, clases grupales de gimnasia aeróbica y deportiva. Gimnasio.



Lo que dice el archivo Agosto, 2020 El decreto de Alberto salvó de un papelón al intendente Piaggio