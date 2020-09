De mil recuperados sólo cien donaron plasma

P

oco más de un centenar de personas recuperadas de coronavirus donaron plasma de convaleciente para el tratamiento de otros pacientes internados. La cifra está muy por debajo de los 1.751 pacientes recuperados que informó el Ministerio de Salud al 9 de septiembre, última vez que dio el detalle.

Ante esta situación, Salud solicitó a las personas, en condiciones de hacerlo, que se acerquen a donar sangre de manera voluntaria.

Desde el 20 de julio, mediante la adhesión de la provincia a la normativa nacional que regula el Uso de Plasma de Pacientes Recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos (Resolución N° 783/20 del Ministerio de Salud de la Nación), y la aprobación del Protocolo de Acceso Extendido para uso de Plasma de Convalecientes con Infección de Coronavirus, ya donaron plasma más de 100 personas en los distintos puntos habilitados para tal fin. Muchas de ellas han realizado repetidas donaciones, incluso hasta cuatro.



La Resolución N°2.659 del Ministerio de Salud de Entre Ríos definió como centros de extracción manual de plasma los Bancos de Sangre que funcionan en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Masvernat, de Concordia; Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, y Centenario, de Gualeguaychú.

Donar para salvar vidas



Disponer de plasma de convaleciente, depende –además del factor solidaridad– del adecuado y necesario nivel de anticuerpos, luego de un prudencial período de recuperación de las personas que cursaron la infección por coronavirus.



Desde el Programa Provincial de Hemoterapia, la referente Lucrecia Etcheverry explicó que “es importante la cantidad de recuperados que se acercan a donar, pero en muchos casos, el valor de anticuerpos no es suficiente”. En este sentido, se podría decir que en esa variable, se “pierden donantes”.

Por otra parte, a la pregunta de por qué algunos donantes aportan plasma en más ocasiones, respondió que depende no sólo de la predisposición y solidaridad de cada uno, sino también del adecuado porcentaje de anticuerpos.



Cabe explicar que el tratamiento con plasma de convaleciente es de carácter experimental y, hasta tanto no estén los primeros datos del ensayo nacional, no se puede evaluar su efectividad.



Solicitan donantes voluntarios de sangre



En el marco de la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, la donación voluntaria y habitual de sangre disminuyó sustantivamente, impactando de manera negativa en el sistema sanitario. Los componentes sanguíneos, incluido el plasma de convalecientes que constituye un tratamiento experimental, son absolutamente necesarios e imprescindibles.



En este sentido, desde el Programa Provincial de Hemoterapia (PPH) se recuerda la importancia de disponer de los distintos componentes sanguíneos para la salud y restablecimiento de quienes los necesitan. De esta manera, la solidaridad permite salvar vidas, con todas las garantías de bioseguridad, tanto para los donantes como así también los receptores.





Los requisitos para la donación de sangre son: realizar un desayuno libre de lácteos; tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos.

Para donar sangre en el Banco Provincial homónimo, se debe ingresar al mismo por calle Pascual Palma 450 de Paraná, de lunes a viernes de 7 a 11.

Allí, el equipo técnico del Programa, recibe a los donantes de sangre y plasma con todas las medidas de precaución y seguridad establecidas: elementos de protección personal; limpieza y desinfección de los sillones.



La donación de sangre también se puede llevar adelante en los hospitales San Roque de Paraná; Masvernat de Concordia; Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú. Cabe recordar que existen, además, unidades de transfusión de sangre con posta en los hospitales: Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso y San Roque, de Rosario del Tala.