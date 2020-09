Bordet aseguró fondos al Poder Judicial

E

n un encuentro que mantuvo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, el gobernador Gustavo Bordet confirmó los fondos necesarios para realizar juicios populares este año, institución recientemente creada en acuerdo de los tres poderes del Estado.

Al término del encuentro, que se realizó este miércoles en el despacho del gobernador, Carbonell comentó que dialogaron con el mandatario sobre "varios temas institucionales de interés del Poder Judicial”.

Lo que dice el archivo Junio, 2020 Sortearán a los primeros 5000 entrerrianos que juzgarán delitos





Entre ellos mencionó el presupuesto para el año próximo de la Justicia, el plan de obras públicas para ese Poder y la confirmación de los fondos para el funcionamiento de los juicios por jurados antes de fin de año.



"Hablamos con el gobernador sobre la financiación para el juicio por jurados que está prevista en el proyecto de presupuesto del año próximo. Para los juicios de este año no había financiamiento previsto, pero el gobernador se comprometió a atender esa inversión", comentó el presidente del STJ.

Lo que dice el archivo Febrero, 2020 Destacan programa para enseñar a ciudadanos



En relación de la creación de estos juicios populares en Entre Ríos, expresó: "Se avanzó rápidamente y se concretó el año pasado la aprobación de la ley que contemplaba la creación de ese instituto que está incluido en las Constituciones nacional y provincial. Por unanimidad se aprobó en la Legislatura la ley que es respetada por especialistas como de avanzada en cuanto a sus características de paridad de género en la conformación del jurado, y de la obligatoriedad del sistema de juicio por jurado para los delitos con pena alta. Durante todo este tiempo se avanzó en la implementación, incluyendo el sorteo de los jurados. Falta el broche final que es hacer el primer juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos lo que se prevé hacer antes de fin de año".





Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Es ley: ciudadanos comunes juzgarán acusados en Entre Ríos









Explicó que este sistema de enjuiciamiento conlleva costos que no estaban previstos en el presupuesto de este año, y aclaró que “el gobernador me acaba de informar que los fondos están garantizados", reiteró Carbonell, al tiempo que comentó que el mandatario entrerriano "tiene mucho interés en su implementación".



Obras

En cuanto al tema del programa de obras, Carbonell dijo que “es fundamental para continuar con el desarrollo de los edificios judiciales que se construyen en distintos lugares de la provincia, como por ejemplo en Gualeguaychú".



Con respecto a esta última obra explicó que 10 días antes de comenzar la pandemia se firmó el contrato con la empresa, pero no se pudo empezar. “Primero fue por restricciones sanitarias y luego por restricciones económicas. Pero estuvimos hablando sobre eso con el gobernador para darle solución y creo que vamos a poder iniciarla en pocos días", indicó el titular del STJ.



Pandemia

También destacó el "buen diálogo y la buena relación institucional" existente entre ambos poderes del Estado, y dijo que también estuvieron hablando sobre cómo se desempeñó el Poder Judicial en la pandemia. “Si bien surgieron algunas críticas, el Poder Judicial siempre estuvo funcionando y garantizando, con algunas restricciones más que nada sanitarias, el acceso a la justicia. Nadie se quedó sin la posibilidad de acceder a ella y se realizaron cambios informáticos y de procedimientos rápidos y novedosos para lo que es la idea tradicional de un Poder Judicial con escritos en ventanilla y demás. Ahora muchos trámites que son electrónicos, como así también notificaciones, videoconferencias", explicó Carbonell.



Por último, indicó que también le informó al gobernador sobre el destino de los fondos solidario recaudados por el Poder Judicial en el marco de la pandemia, y apuntó que le entregó al mandatario un detalle de acuerdo a las necesidades transmitidas desde el Ministerio de Salud de la provincia. "Se compraron dos ambulancias, que se entregarán en estos días, además de tomógrafos, aparatos de rayos x, lavadoras, centrifugadoras y barbijos, entre otros elementos, que se repartieron entre distintos hospitales de toda la provincia", detalló finalmente el titular del STJ.