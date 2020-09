Paraná y Gualeguaychú salieron de fase 3

E

l gobernador Gustavo Bordet confirmó este sábado que Paraná y Gualeguaychú “hoy pasan a estar como el resto de las ciudades en Entre Ríos” en la fase de distanciamiento social”. Adelantó que el objetivo es “ir abriendo actividades comerciales y recreativas que todavía no están abiertas”, incluso evaluar el regreso a las aulas.

Bordet informó que “Entre Ríos sigue como estaba, en esta etapa nueva, hasta el 11 de octubre” y precisó que “Paraná y Gualeguaychú, que estaban en aislamiento social, preventivo y obligatorio, hoy pasan a estar como el resto de las ciudades en Entre Ríos”.



Aseguró que “se monitorea cómo evoluciona la situación” y adelantó que se irá “pidiendo nuevas habilitaciones de actividades, y poder ir retomando la normalidad que nunca será igual que antes porque mientras el virus esté circulando, siempre tendremos que tener restricciones y cuidados personales”, advirtió.

El anuncio del gobernador se da luego de conocerse en detalle las actividades recreativas y deportivas autorizadas en Paraná y área metropolitana y antes de que este lunes reabran, con permiso provincial y municipal, los bares, restaurantes y gimnasios.



No obstante, el mandatario sostuvo: “Nuestra meta es ir abriendo actividades comerciales y recreativas que todavía no están abiertas. Esto tenemos que hacerlo. También tenemos que pensar en cómo se retoman actividades como las escolares, por ejemplo, en las que ya hay un protocolo, pero que hoy todavía no hay una provincia que haya empezado las clases”.



En ese sentido, comentó que las pocas provincias que habían retomado las clases, tuvieron que cerrar porque automáticamente se produjo una escalada en los contagios. “Son las cosas que también se piensan sobre la post pandemia y de cómo vamos acostumbrándonos a vivir a esta nueva normalidad con las actividades comerciales y recreativas funcionando a pleno”, concluyó.



