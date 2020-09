Enfermeros protestaron en Paraná

E

n el Día Nacional de la Sanidad, enfermeros realizaron este lunes movilizaciones para reclamar salarios y mejoras en las condiciones laborales. En la capital entrerriana, la manifestación se concretó en Plaza 1° de Mayo y en la Casa de Gobierno.

Ana Berejano -jefa de Enfermería de Sanatorio La Entrerriana de Paraná, dijo que no es un día de festejo "sino de movilización y duelo por los compañeros que hemos perdido y por los que hoy, en nuestra ciudad, estamos cuidando en las unidades de cuidados intensivos. La imagen de la enfermería es haciendo silencio, pero creemos que no es salud para nosotros”.



“Bajo el lema ‘Lo que no ven cuando nos ven' decidimos movilizarnos para mostrar todo lo que hay detrás de un enfermero: una ley de Enfermería que tiene media sanción y todavía no salió, una falta de reconocimiento a las especialidades, que no somos declarados como personal de tareas insalubres, hay licencias profilácticas que no existen desde marzo”, expresó Berejano.





El presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Roberto Ramírez, explicó que “el tema salarial es uno de los puntos de protesta, otro es la reivindicación de la profesión de los enfermeros, que se nos reconozca a nivel social y político; que reconozcan el trabajo de las personas que estamos en la primera línea de la batalla”.

“También queremos que se apruebe la ley de los enfermeros que desde junio tiene media sanción y que no han vuelto a tratar. Queremos que se visibilice nuestro trabajo cuando los pacientes se internan y son cuidados por nosotros, le tomamos la mano y los protegemos, sobre todo en esta etapa de pandemia, que están solos, sin acompañantes”, detalló.