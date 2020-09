Se calienta la interna en Patronato

E

l ex concejal de Paraná y ex arquero de Patronato, Sebastián Bértoli, calienta la interna de la institución rojinegra. Ahora, fue en la búsqueda del padrón de socios, y como no recibió noticias positivas decidió labrar un Acta Notarial y en presencia de un Escribano Público.



De acuerdo a lo que consta en el Acta Notarial, Bértoli y su agrupación solicitaron vía mail al club dicho Padrón actualizado, y la entidad que comanda Miguel Hollman -también vía mail- quedó en entregárselo en el plano de 10 días.

Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Bértoli ahora quiere presidir Patronato





Al no encontrar respuestas positivas vencido ese plazo, Bertoli decidió acudir el jueves a la sede del club en busca de dicho padrón y en compañía del escribano Germán Carlos Toye, refirió el Superdeportivo.



Uno de los integrantes del sector de Sebastián Bertoli, es el Escribano Martín Torrealday. En charla con el sitio La Fiesta del Fútbol, el profesional manifestó que siempre "nuestra intención fue ir de la mejor manera.; cordialmente y via mail nos manifestaron que en 10 días estaba el padrón y no hubo respuesta. Al surgir este problema tuvimos que recurrir a Personería Jurídica; y veremos que respuesta hay desde la vía administrativa".

Cabe recordar que el 7 de abril de 2019, Bértoli anunció su retiro jugando su último partido por la permanencia en la Primera División de Argentina frente a Argentinos Juniors, con 41 años de edad.

Es considerado el máximo ídolo de Patronato con más de 500 partidos jugados desde 2003 y 3 ascensos conseguidos (Argentino B 2007-08, Argentino A 2009-10 y B Nacional 2015), y ostenta el récord de ser el jugador que debutó en la Primera División con mayor edad.



En las elecciones de octubre de 2015, fue elegido concejal de Paraná por el Frente para la Victoria. Lo fue hasta diciembre de 2019. Actualmente dirige el Instituto Becario provincial.