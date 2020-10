Niez durísimo contra Frigerio

L

a disputa por la conducción del PRO Entre Ríos, lejos de enfriarse, se calentó más luego de conocerse el comunicado del oficialismo partidario, conducido por el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que dio a conocer los dirigentes propuestos para encabezar una lista única de consenso y que sugirió que habría "nuevas incorporaciones de otros dirigentes”.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 No hay unidad a horas de la presentación de listas

El documento no logró convencer al sector que se armó para enfrentar al 'frigerismo' en los comicios internos del 28 de noviembre, para los cuales este lunes hay que presentar listas. El grupo, liderado por el ex presidente de la delegación argentina en la CTM de Salto Grande, Roberto Niez, fustigó al oficialismo del partido y ratificó su intención de que los afiliados voten a la futura conducción.



"La interna partidaria a nivel provincial no se puede evitar por el egoísmo de un sector que prefirió poner intereses personales y perpetuarse en el poder por sobre el derecho de los afiliados a elegir sus representantes. Apostamos a un partido diferente, que tenga una representación amplia, donde todos se sientan incluidos", advierte el comunicado díscolo enviado a INFORME DIGITAL.

El grupo de Niez castiga: "no pueden pregonar la unidad cuando se posicionan por delante de todos e invitan a participar cuando tienen la lista armada y fijan las condiciones".

La oposición afirma que "la competencia interna siempre tiene que celebrarse como un acto democrático que ayuda a la institucionalidad y otorga legitimidad a los elegidos, y debe ser transparente. Rechazar una interna significa tenerle miedo al afiliado", desafía.





E insiste en que "el poder no se construye en base a apoyos políticos porque es menospreciar a los afiliados, darle la espalda, no respetarlos, no reconocerles el trabajo que realizan desde hace muchos años de manera anónima defendiendo al partido, poniendo la cara y con mayor sentido de pertenencia que muchos de los que hoy ostentan cargos o tuvieron algún tipo de responsabilidad institucional".



Además, el documento de la lista "Unión Republicana y Federal" sentencia que "los apoyos políticos son efímeros, circunstanciales, oportunistas y carentes de contenido".

Y señala que "resulta ilógico que acuerden con un sector cuyo referente se ha parado siempre en la vereda de enfrente. Es una clara señal de que están muy preocupados por 'una rebelión de los mansos', afiliados que les hagan perder el ya debilitado poder".

Niez presidente



A continuación, el texto opositor ratifica que "cientos de afiliados decidimos movilizarnos con mucho entusiasmo a lo largo y ancho de la provincia para juntar los avales necesarios, en apoyo a la lista encabezada por Roberto Niez, para que haya interna. Y eso es lo que les molesta, porque enciende la luz de alerta en el esquema de construcción partidaria".

Lo que dice el archivo Septiembre, 2020 Ahora Frigerio es socio de 'Pichi' Blázquez

"Hay dirigentes que de la puerta para afuera se muestren dialoguistas, pregonen consensos y levanten la bandera de la renovación y la democracia partidaria, cuando no tienen capacidad para escuchar la voz de quienes detentan el verdadero poder y que son los únicos capaces de legitimar a sus representantes: los afiliados", indican.



Y remarcan que "es sumamente necesaria la participación de todos en la interna del 28 de noviembre porque es la oportunidad de demostrar quiénes tienen el verdadero poder de elegir el presente y futuro del partido".

"Hoy, cientos de afiliados avalan la candidatura de Roberto Niez para presidir el partido en la provincia porque están convencidos que es una persona que garantiza el consenso, el diálogo y la unión", concluye el documento, firmado por la candidata a vicepresidenta de Niez, Mercedes Domínguez, y "cientos de afiliados de toda la provincia".

Lo que dice el archivo Septiembre, 2020 Quieren votar en noviembre