Filtran grabación que compromete a un intendente

S

e viralizaron una serie de audios en los que se escucha al intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, admitir que evitan actuar ante las denuncias de los vecinos por incumplimientos durante el aislamiento o ante la existencia de fiestas clandestinas.

"Nos tienen los huevos así llamándonos que en tal lugar esto; y nos hacemos los boludos", se lo escucha decir en unos audios que se hicieron viral y reprodujo Radio City de Federación.

En la tarde de hoy tal y como estaba previsto siendo las 16 HS., se llevó a cabo una reunión con comerciantes: dueños de Bares, kioscos, Restaurantes y Boliches.









Los audios pertenecen a una charla que mantuvo el intendente con vecinos y comerciantes. Muchos de los presentes recriminaron al Intendente que porqué no les avisó el retroceso de fase. "Todos nos cargamos con mercadería para el finde largo y ahora qué hacemos", le dijeron y Galimberti respondió: "A ver a ver, muchachos que compraron un poco de queso, paleta y unas pizzas, me la llevan el lunes a la Municipalidad, yo se las doy a gente que no tiene y se las pago, cuál es el problema", concluyó.