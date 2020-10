Pese a conciliación obligatoria Paraná sin colectivos

L

os choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acataron la conciliación obligatoria dictada el viernes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto con la empresa Buses Paraná por falta de pago de salarios. La medida de fuerza de paro total de colectivos comenzó el viernes a las 18 hasta tanto la empresa complete el pago de la totalidad de los haberes.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo dictaminó la conciliación que tiene vigencia por quince días. Pero desde la UTA aseguran que la medida no les llegó.

“Nosotros hasta el momento no hemos sido notificados”, respondió el secretario gremial de la UTA, Sergio Groh, por la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la provincia.

El dirigente aclaró: “Ha salido por algunos medios que nosotros no la acatamos, pero hay una gran diferencia entre no acatarla y no haber sido notificados”.

Groh aseguró que tampoco fueron informados acerca de la audiencia de conciliación que la cartera laboral fijó para este lunes a las 18, publicó El Once.

“Para nosotros es sencillo: cuando la empresa complete el primer 50 por ciento de lo que falta del sueldo, nosotros levantamos la medida. Esto lo sabe también Provincia”, remarcó Groh en declaraciones a APF. “Provincia transfiere el dinero el día lunes, la empresa completa el 50 por ciento del sueldo y nosotros levantamos la medida, porque sabemos que el otro 50 por ciento se cobra con el subsidio nacional”, agregó.



Por último, el dirigente de UTA Paraná aseguró que “la medida va a seguir durante el fin de semana, porque no tenemos ningún tipo de notificación”.

Postura oficial

La resolución de la Secretaría de Trabajo en relación al conflicto suscitado se basa en poner atención a la restitución del servicio público y priorizando “el interés general”.



“Encontrándose actualmente resentidos los derechos elementales de la ciudadanía, dado la imposibilidad de trasladarse a través del transporte público, resulta imprescindible y urgente recomponer un mecanismo de diálogo que permita buscar soluciones consensuadas al presente conflicto”, se sostiene en la resolución 552 firmada por el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías.

Por su parte, desde Buses Paraná se hizo referencia “a la grave situación que viene atravesando el sistema de transporte de pasajeros, producto del déficit operativo que padece desde hace largo tiempo, la falta de compensaciones adecuadas que permitan la continuidad de los servicios desde el inicio del ASPO, lo que nos ha obligado a sostenernos con la mitad de los aportes que percibían las empresas durante el año 2018 y con tarifas que datan de una estructura de costos del año 2019”.



Buses Paraná Agrupación advirtió además sobre “el peligro concreto e inminente de que nuestra actividad se paralice por completo ante la imposibilidad de atender los salarios de nuestros trabajadores y las mínimas condiciones financieras que permitan acceder a los insumos básicos de la operación”.