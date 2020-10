A Bértoli le sobra el tiempo como funcionario de Bordet

E

l ex arquero de Patronato y ex concejal de Paraná, Sebastián Bértoli, se lanzó para presidir el Club de calle Grella. En ese marco, brindó una entrevista que levantó suspicacias y malestar en la Casa Gris. “Es el momento de dar un paso hacia la modernización y el profesionalismo”, dijo el ex jugador y luego agregó que se postuló gracias a que tiene disponibilidad horaria por la pandemia.

Lo cierto es que esas declaraciones generaron malestar en la Casa de Gobierno, ya que Bértoli es actualmente titular del Instituto Becario, y que pese a la pandemia debe cumplir sus horarios de trabajo.

Bértoli es actualmente funcionario de Bordet.

Las declaraciones fueron formuladas a fines de agosto, y desde entonces hay malestar en la administración de Gustavo Bordet.

A todo ello, hay que sumarle que en el club rojinegro tampoco cayó bien entre los históricos que llevaron el club a primera el título de la entrevista en el que afirma que la institución debe dar un paso hacia la "modernización y el profesionalismo".





En ese clima, actualmente hay dos figuras que disputarán la presidencia: el actual presidente del club, Miguel Hollman y Bértoli.

Hollman junto a José 'Bicho' Gómez, ex titular del Club y actual funcionario de deportes de la Provincia.

Otro malestar

En la Casa Gris también generó ruido que el funcionario del Becario haya designado a su hermano en un cargo del organismo. "Pareciera que es un contratado nada más, pero de esos que dan órdenes", indicó una fuente de la Casa de Gobierno a INFORME DIGITAL.

El contratado es Juan Pablo Bértoli, quien venía de ser asesor de su hermano en el Concejo Deliberante. Ahora está al frente de la dirección de becas.