Dolores Etchevehere cargó contra Luis Miguel y el jefe de fiscales

olores Etchevehere denunció que su hermano, el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, enviará una patota para desalojarla del campo y acusó al Jefe de Fiscales, Jorge Amilcar García, de estar "comprado" por el exfuncionario nacional.

Caber recordar que Dolores se encuentra desde el jueves en la estancia Casa Nueva, cerca de Santa Elena, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos, vinculados a Juan Grabois.





"El ex ministro Luis Etchevehere ha anunciado que vendrá con una patota a sacarme de mi casa. A mí y a mis compañeros de Proyecto Artigas. Lo hace con mentiras y engaños, que lamentablemente son oídos por algunos", dijo en un video difundido este miércoles.

Y agregó: "Luis Etchevehere, a pesar de tener totalmente comprado al Procurador General Jorge Amílcar ´El Coque` García, quiere precipitar una situación de violencia para mostrar su poder. Quiere torcer la voluntad del juez de Garantías. También la del fiscal, que afirmaron que aquí no hubo violencia, por lo tanto no hubo usurpación".

Reveló que sus cuatro hijos fueron amenazados, "por lo que el juzgado federal dispuso su custodia. En el fuero federal se están tramitando todas las nulidades que pedimos de las cosas que me hicieron firmar, de las firmas que falsificaron, de todo".

"He presentado toda la documentación: escrituras y expedientes sucesorios que acreditan de manera fehaciente que soy legítima propietaria de la parte que me corresponde de este campo. Y de los otros campos de mi padre y de todas las sociedades anónimas de las que fuera fundador o accionista", sostuvo Dolores Etchevehere.



Y al final lanzó una petición: "Le pido a la Justicia que no se deje humillar de nuevo por mis hermanos. Le pido a la sociedad entrerriana y a todo el país que me acompañe en estas horas difíciles. Le pido al gobernador Bordet que no se a cómplice de este delincuente".