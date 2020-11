Kulfas cruzó al titular de la UIER

L

a jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos se desarrolló este jueves con numerosas ponencias, que incluyeron al propio titular de la entidad, Leandro Garciandía; el gobernador Gustavo Bordet; el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Arguello, entre diversos economistas y empresarios.

A poco de comenzar, la jornada registró un cruce de parte del funcionario del gobierno Alberto Fernández, quien le pasó factura a Garciandía por sus consideraciones en el discurso de apertura.

El presidente de la entidad industrial había dicho que "no hay modelo de desarrollo posible si no se fortalece la iniciativa privada que es la verdadera generadora de empleo y riqueza" y cerró su mensaje (ver minuto 18) castigando al gobierno nacional.



"Leyes como Teletrabajo, proyectos como el Aporte Solidario; el Plástico de Uso Único; el Etiquetado de Alimentos; la Extensión de Prescripciones Laborales; van en sentido contrario a lo que el país necesita para potenciarse", fustigó Garciandía.

El dirigente empresario entrerriano agregó: "pedimos a quienes nos representan mantener el dialogo y escucharnos, tender puentes y no adoptar medida que jaqueen la inversión y atenten contra la tan golpeada competitividad de nuestra economía".

"Les pedimos previsibilidad y que en un año tan difícil nos impulsen hacia el crecimiento en vez de desalentarnos", fueron sus últimas palabras de "bienvenida" a la jornada.





El ministro nacional invitado a la jornada de la UIER recogió el guante y le contestó a Garciandía al cierre de su respectivo mensaje ( ver minuto 31). "Me llevo algún pequeño sabor agridulce del primer discurso del presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Me aprese que enfatizó demasiado la diferencias sobre las coincidencias y me hubiese gustado ver mas lo mucho que hicimos en este tiempo antes que enfatizar los puntos de divergencia", soltó Kulfas.

"Por supuesto que tenemos mucho mas para trabajar y enfatizar el diálogo para encontrar los puntos de encuentro y quisiera destacar el trabajo que hemos realizado, incluso en los momentos mas duros de la crisis", cruzó el ministro al titular de la UIER

Kulfas recordó que meses atrás "teníamos una parte muy importante de las industrias totalmente paralizadas, porque había que evitar el coronavirus se expandiera y generar los mecanismos de prevención para que la industria se adaptara a las nuevas circunstancias".

"Es un trabajo que hicimos en conjunto y que se hizo muy bien para evitar que esto genere más daños", resaltó el funcionario, y concluyó afirmando que "estamos en una franca etapa de reactivación, crecimiento industrial y desafíos nuevos del desarrollo productivo".