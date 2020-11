Agmer también rechaza los actos de egresados

L

a Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la Resolución 2,909/20, del Consejo General de Educación, de habilitación de los actos de colaciones en las instituciones. Aseguran que viola la disposición del Comité de Crisis Sanitaria que prohíbe eventos sociales.

"Desde el gobierno provincial siguen avanzando en una presencialidad escolar forzada, unilateral y absolutamente inconsulta”, sostuvieron.

“La exigencia del poder económico, de sectores empresarios, de patronales insensibles y de los dueños de la tierra que buscan que la ‘nueva normalidad’ sea a cualquier costo resultan de mayor peso para el gobernador antes que el reclamo de los trabajadores, a quienes nos ha mantenido sin paritarias, sin diálogo alguno y soportando el peso de un trabajo a distancia que hemos sostenido los docentes, sus equipos directivos y las familias de nuestras comunidades”, manifestaron.



“En este promocionado ‘regreso a las escuelas’ el CGE no ha informado cuál es la situación epidemiológica en que se basa para el regreso, no transparenta cuáles han sido los planes de infraestructura, los elementos de protección que provea el Estado, qué previsiones ha tomado el sistema respecto a docentes y alumnos contenidos en los grupos de riesgo; no informa sobre capacitaciones, previsiones, acciones sanitarias y de salud en las escuelas ante un caso de Covid”, cuestionaron.



“El corolario de esta situación se da con la Resolución 2909/20 CGE, donde se habilita a colaciones sin delimitar la cantidad máxima de personas que puedan asistir a estos eventos, sin considerar las localidades en donde se registra trasmisión comunitaria y violentando la propia Resolución 2.722/20 de Protocolo Sanitario que en su punto 36 claramente deja expresado que ‘se prohíben eventos o reuniones dentro de los establecimientos, incluyendo patios o sectores de juego, salvo juegos que conserven la distancia, supervisados por personal idóneo’. El gobierno presiona y se desdice con sus propias resoluciones arbitrarias”, sostuvieron. “Esta norma tanto se corre del marco de un protocolo que lo que debería enunciar como condiciones cede a ‘recomendaciones’, deslindándose el Estado de las obligaciones que le competen en el marco de la Emergencia Sanitaria que actualmente nos rige mediante el Decreto 260 en todo el territorio nacional”, manifestaron luego.

