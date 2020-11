Arman una nueva agrupación

D

esde el llano después de haber gobernado la ciudad entre 2015 y 2019, el radicalismo de Paraná se reconfigura para el próximo período político, con el dirigente más fuerte de los últimos tiempos, Sergio Varisco, caído en desgracia por la causa Narcomunicipio y en prisión domiciliaria desde fines de 2019, con condena hasta mediados de 2026.

Algunos ex funcionarios, ex referentes y ex militantes del último caudillo radical paranaense congeniaron con ex referentes de la corriente Illia que conduce Atilio Benedetti y armaron una agrupación que, aseguran. competirá electoralmente en la capital provincial para pelear la sucesión de Adán Bahl en 2023.

Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Varisco seguirá preso por narcotráfico

"Pasado el proceso electoral partidario, nos reuniremos con sectores sociales y políticos, generando un espacio amplio de diálogo, para una propuesta que volcaremos al pueblo de Paraná en las elecciones de 2023", adelantaron.



Firman: Agrupación 26 de Julio, Base Radical 2023, Crisólogo Larralde.

Gutierrez Ricardo, Eduardo Bianni, Varela Hector, Hebe Rodriguez, Marchi Gaston, Marta Uechi, Marcelo Brunetti, Susevich Enrique, Carbajal Fabian, Zufiaurre Edgardo, Diaz Silvia, Gonzalez Angel, Leites Rodolfo, Collura Silvia, Almada Sergio, Mantaras Graciela, Alem Georgina, Beron Jorge, Pedemonte Julio, Beber Diego, Vega Adalberto, Palacios Dalila, Pintos Oscar, Borroni Lucia, Rivero Juan carlos, Fernandez Alvaro, Amarrillo Fausta, Solari Carolina, Modenutti Claudia, Izaguirre Jorge, Diaz Eli, Tabares Marisol, Altamirano Liliana, Martinez Susana, Martinez Felipe Silvano, Vergara Mario, Calvo Sebastian, Perez Mabel, Oliva Maria Liliana, Romero Antonio, Cuadra Veronica, Piedrabuena Mario, Wuignier Maria, Maidana Juan D, Manfredi Mario, Santamaria Elsa R, Leites Facundo, Gimenez Ana, Cuadra Sofia N, Bosque Eduardo, Zabala Lucia, Mobilia Carlos, Rettore Sofia Leonela, Bolzan Nora, Velasquez Fabiana, Martinez Silvia, Sevald Elisa, Calvery Diego, Franco Ailen, Mansilla Daniel, Gerardo Reynoso, Escuri Julio D, Sanchez Maria, Jofre Isacc, Segovia Maria Lujan, Gimenez Maximiliano, Martinez Felipe (hijo), Martinez Florencia, Lapalma Alba.

El documento completo

Diferentes expresiones internas de la Unión Cívica Radical de Paraná, que vienen trabajando desde haces meses, con reuniones de mucho debate, presenciales y desde la pandemia vía Zoom, expresaron en un documento una síntesis de su propuesta con la finalidad de construir una nueva mayoría partidaria en la capital entrerriana

Hoy convenimos en trabajar en conjunto para el desarrollo de un acuerdo programático con vistas a la conformación de un polo de renovación en el ámbito partidario local, donde el nuevo Comité Capital debe nutrirse de las bases de las diferentes Seccionales, colocando acciones e ideas, por sobre los nombres, considerando éste un mecanismo necesario para iniciar un proceso impostergable en la escena política partidaria.

Se debe volver a abrir las puertas de los Comités, pasada esta pandemia recuperar el debate, para el diseño de políticas públicas acordes al mandato histórico, garantizar el sistema democrático, republicano y federal, pero al mismo tiempo adaptándonos a la era de las comunicaciones y a la posmodernidad. Activar los Organos olvidados del partido como el Movimiento de Trabajadores Radicales (MTR)

Propician alentar la participación de la Juventud, generando los espacios para su libre expresión y desarrollo en concordancia con las nuevas tendencias que las formas actuales de hacer política exigen.

Proponen reinsertar a la Unión Cívica Radical en una dinámica de intercambio, generando los espacios de diálogo con los distintos actores sociales de la ciudad, políticos, gremiales, empresariales, asociaciones intermedias, deportivas, culturales y religiosas a los efectos del conocimiento de la diversa problemática de la ciudad. Conformar equipos técnicos que elaboren propuestas en áreas específicas de políticas indelegables de los distintos estamentos gubernamentales y que, llegado el momento de ser ungidos por el pueblo, nos encuentren preparados para afrontar las cargas que significan el ejercicio de la función pública.

En el entendimiento que es tiempo de aunar esfuerzos, trabajar sobre las coincidencias y superar las divergencias mediante el debate, con el fin de poner de pie a nuestro centenario partido, que es el tiempo de propuestas superadoras al servicio de la sociedad, que es el tiempo de darnos la mano y caminar juntos hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que es tiempo de despegue, de asumir con entereza el legado de tantos hombres y mujeres probos, que soñaron una ciudad, una provincia y un país pujante, insertos y respetados por la comunidad de los pueblos.

Nos comprometemos a seguir construyendo con todos los radicales, con los que por cualquier motivo hoy no están cerca del partido, con otras expresiones partidarias; todos importantes en esta nueva etapa que comienza.

"Estamos construyendo una nueva mayoría radical en Paraná. Pasado el proceso electoral partidario, nos reuniremos con sectores sociales y políticos, generando un espacio amplio de diálogo, para una propuesta que volcaremos al pueblo de Paraná en las elecciones de 2023.