¿Qué dijeron los representantes entrerrianos?

n la mañana del jueves comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La sesión, que se extenderá por toda la jornada y continuará durante la madrugada del viernes, ya tuvo la intervención de algunos de los legisladores entrerrianos, quienes dejaron sentada su postura y argumentaron su voto.



“Nadie está a favor del aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar", manifestó la legisladora del Frente de Todos, Carolina Gaillard, en su alocución. "Lo que estamos haciendo es no dejar a la mujer en soledad, acompañarla en su decisión con un Estado presente, con las herramientas, con la información para que pueda decidir”, dijo, y acometió sobre un legislador que le dijo que si votaba a favor 'no podía volver a su pueblo'. “No van a pasar a la historia los tibios. Van a pasar a la historia los que se jueguen, los que vean que hay una sociedad que está pidiendo que nos hagamos cargo”, concluyó la oriunda de General Campos.

Por su parte, Gabriela Lena, la dirigente radical de Juntos por el Cambio, también defendió la ley que busca despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. "No podemos mirar para otro lado, no podemos dejar el problema debajo de la alfombra. Debemos legislar sin hipocresía", solicitó, y reconoció que "es un tema difícil, doloroso, que nos afecta a todas las mujeres, sin distinción". "La penalización y la criminalización no evita que los abortos existan", puntualizó Lena, al tiempo que recordó a Florentina Gómez Miranda como pionera en la defensa de los derechos de las mujeres.

Lo que estamos tratando en este momento y debemos votar en @DiputadosAR es si mantenemos vigente un sistema de causales, que es restrictivo en la práctica o si amplía el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. pic.twitter.com/6YDdwBHwse — Gabriela Lena (@gabrielamlena) December 10, 2020

"La vida es nuestro derecho fundamental a partir del cual podemos reconocer otros derechos", indicó Gustavo Hein, de Juntos por el Cambio, y sostuvo que "al no defender la vida, no tendremos autoridad para defender ningún otro derecho fundamental". Luego, adelantó su voto en contra de la despenalización del aborto, y lo argumentó: "Mi voto es en defensa del derecho fundamental, el derecho a la vida".



La diputada justicialista fue aplaudida por sus pares tras participar del debate

Sorprendió a propios y extraños la participación remota de la diputada nacional por el Frente de Todos, Blanca Osuna, quien padece Coronavirus y está siendo asistida en un sanatorio, pero intervino en el debate. "Creo que estamos hablando de una cuestión de salud pública y una apuesta muy fuerte por la igualdad. Y sobre todo una esperada reivindicación por una batalla que lleva muchos años", indicó la ex intendenta de Paraná, a favor de la norma, que fue aplaudida por sus pares al finalizar su exposición.

En tanto, quien también participó de manera remota, pero a través de las redes sociales, fue el senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo De Ángeli, quien manifestó que el gobierno utiliza el aborto "como una cortina de humo".

Es penoso y alarmante que el gobierno de @alferdez utilice el aborto como cortina de humo para tapar el doble robo que aprobarán hoy en @SenadoArgentina: a los jubilados con la nueva fórmula y a la Ciudad con la quita de fondos. Los reyes del relato! — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) December 10, 2020