Kueider y Olalla, bajo la lupa

l próximo lunes comenzará a debatirse en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE), que ya obtuvo media sanción en Diputados, y tendrá su corolario el 29 de diciembre. Sin embargo, ya se empieza a especular sobre cómo votarán los legisladores y, especialmente, los entrerrianos Edgardo Kueider por el oficialismo y Stella Maris Olalla por la oposición, que están dentro de los cuatro a los que se los considera indecisos y que podrían inclinar la balanza a la hora de aprobar la normativa antes de fin de año.



Mientras circulan los primeros números preliminares de una votación que será reñida, hay cuatro senadores indecisos que podrían definir la suerte de la ley de despenalización del aborto. Desde hoy y hasta el martes 29 de diciembre serán 18 días de ardua actividad, donde los senadores que aún no blanquearon su voto serán escrutados con lupa, ya que propios y extraños querrán conocer cómo votarán.

Ante un escenario de empate virtual, quizás con una leve ventaja en favor de la legalización, un puñado de indecisos definirá la suerte del proyecto. Hay dos senadores que aún no dieron pistas de su decisión y, por haber asumido en diciembre de 2019, tampoco tuvieron que tomar partido en la votación en 2018. Una es Stella Maris Olalla, tiene 76 años, admiradora de Arturo Illia y es profesora de Lengua y Latín, con un perfil bajísimo. “Yo no he profundizado en los proyectos en danza, pero sí he profundizado como docente es la Educación Sexual, entendiéndola como absolutamente necesaria y eso no se fue haciendo”, dijo Olalla en un reportaje hace un mes. Otro dato sobre su posición: su referente político en la UCR es el diputado nacional Atilio Benedetti, que fue uno de los 131 diputados que dio el sí. Desde marzo, Olalla pasa los días prácticamente enclaustrada en su departamento de Paraná por miedo al Covid y, desde allí, tecleará por una de las tres opciones posibles.

Olalla, durante su asunción en diciembre de 2019

El otro senador indeciso es Edgardo Kueider, vive en Concordia, pero va y viene hacia Buenos Aires. Tiene 48 años y cinco hijos. Fue uno de los pioneros en trabajar por una unidad amplia del Frente de Todos en Entre Ríos: en concreto, empujó una alianza entre cristinismo y el peronismo tradicional, incluso antes de que Alberto Fernández fuera elegido candidato. En las proyecciones previas circulantes en el Senado, se incluye a Kueider en la lista de los que se opondrán a la IVE. Él no lo desmiente, ni lo confirma. Pero con Alberto Fernández militando activamente en favor de la legalización, su organicidad será puesta a prueba cuando ya no haya tanto margen para los libre-pensadores. ¿Si el Presidente o Cristina Kirchner le piden que repiense su voto, qué haría Kueider? “No tendría margen”, concluye un dirigente cercano al senador. El 29 de diciembre, estará presente en el Senado.

El senador justicialista, ¿votará en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional?



Hay otros dos senadores que todavía dudan. Pero, a diferencia de Stella Maris Olalla y Edgardo Kueider, ya dieron ciertos indicios sobre su preferencia. Son el radical pampeano Juan Carlos Marino y la rionegrina peronista Silvina García Larraburu. La indefinición pública que mantienen los cuatro legisladores encierra una paradoja: si bien el objetivo de no adelantar el voto es evitar que los acosen, la zona gris se vuelve un llamador para el lobby verde o celeste. Un pressing ejercido con violencia en algunos casos: el diputado jujeño Daniel Ferreyra, del Frente de Todos, denunció que tanto él como su hija recibieron amenazas por haber adelantado su voto a favor del proyecto de IVE.



Tanto Silvina García Larraburi como el pampeano Marino cuentan con una extensa trayectoria legislativa. Ambos se opusieron al proyecto en 2018. Pero esta vez podrían revertir aquella decisión. “Yo no especulo, pero el proyecto es totalmente distinto y la situación es totalmente distinta, estamos analizando la letra chica. Ahora hay un gobierno que apoya y apuntala la salud de una manera categórica”, opinó días atrás la senadora barilochense. En 2018, en cambio, había rechazado la IVE con argumentos centrados en la supuesta utilización política del macrismo. Aseguró que el proyecto “llegó al Congreso de la mano del duranbarbismo”.

